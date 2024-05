Paige Spiranac faz com que clubes de campo exclusivos a odeiem com o segredo de trapacear seu rigoroso código de vestimenta

Gantigo influenciador Paige Spiranac sempre prefere fazer suas próprias regras e exibir seu estilo sensacional no golfe curso. Em seu último vista-se comigo vídeoela mostrou como pode seguir o regras do código de vestimenta mesmo no mais rigoroso clube de Campo e ainda deixar todos maravilhados com o quão bonita ela está.

O autointitulado “E garota do golfe Insta“envolvi ela 4 milhões de seguidores com um vídeo dela se vestindo de acordo com as regras do clube de campo. Ela admitiu que suas roupas normais apresentando tops decotadossem coleira e saia justa “não funciona” em cursos mais exclusivos.

“As pessoas pensam que odeio clubes de campo, mas não odeio. Alguns dos melhores campos de golfe do mundo são clubes de campo. É preciso seguir as regras”, disse Spiranac.

Aparecendo com uma camisa de colarinho aberto e calças pretas justas de cintura alta, o influenciador de golfe atordoado ao se adaptar a todas as regras… exceto uma.

Os dedos dos pés de Spiranac se alinham entre o apropriado e o inadequado

“Algumas das regras são estúpidas”, observou ela, antes de fazer o coração disparar ao fechar o zíper da blusa para cima e para baixo para enfatizar o quanto o decote é considerado apropriado contra não apropriado.

“Acredito que um pouco de ‘divisão’ faz o mundo girar, mas nem todo mundo concorda comigo”, ela comentou, eventualmente optando pelo visual fechado que combinaria com um campo de golfe chique.

Pode não ter sido sua primeira escolha de roupa, mas Paige ainda entregou um visual exclusivo. Ela faria esse sacrifício para jogar nos melhores campos de golfe do mundo? Seu comentário final deixou isso claro.

“Como muitas coisas nas redes sociais, não é tão sério.”