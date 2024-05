Paige Spiranac surpreende com vestido revelador ao lado de Olivia Dunne no tapete vermelho da Sports Illustrated Swimsuit 2024

Paige Spiranac chamou a atenção no evento de tapete vermelho Sports Illustrated Swimsuit 2024, realizado no Hard Rock Hotel em Nova York para marcar o 60º aniversário da revista. O evento contou com uma série de celebridades vestindo roupas atraentes, com Spiranac fazendo uma declaração ousada em um vestido branco que mal cobria o peito e apresentava um detalhe exclusivo de concha em um dos lados.

A aparição de Spiranac ocorre logo depois que ela abordou uma teoria da conspiração bizarra no Instagram, onde alguns fãs especularam que ela não tem mamilos, entre outras afirmações estranhas.

Posado ao lado de Dunne

Também estiveram presentes nomes de destaque, como Kate Upton, Jasmine Sanders, Brooks Nader, Brittany Mahomes, Tyra Banks, Kristin Callahan e Olivia “Livvy” Dunne. Spiranac posou ao lado de Dunne no tapete vermelho, com a ginasta de 21 anos deslumbrante em uma roupa preta.

Dunne, em transição de sua carreira na ginástica, recentemente garantiu um contrato multimilionário de nome, imagem e semelhança com a Passes, uma plataforma digital para criadores.

“Os passes me permitem monetizar minha criatividade e experiência de maneiras que antes não estavam disponíveis para atletas universitários, e é por isso que estou tão animado com a parceria com eles”, disse Dunne.

“Ao oferecer conteúdo e experiências exclusivas, posso transformar minha paixão pela ginástica como atleta universitário e pela criação de conteúdo em uma carreira sustentável e construir conexões mais profundas com meus fãs e apoiadores.

“Eu também adoro como o Passes é tão fácil de usar. É intuitivo e fácil de navegar, tornando simples para os criadores configurarem suas contas, criarem conteúdo e interagirem com seu público sem quaisquer barreiras técnicas.”