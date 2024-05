Paige VanZant eviscera o ‘pedaço de merda’ Dillon Danis em resposta feroz às acusações

Dillon Danis acabou de escolher outra luta que não pode vencer.

A grappler e ex-atleta do Bellator, que competiu pela última vez no MMA em 2019, ficou bastante chateada depois que Paige VanZant proclamou “Dillon Danis não é um lutador” quando questionada sobre lutadores de MMA tentando fazer a transição para o boxe enquanto ela se prepara para fazer a sua própria estreia em um card Misfits em maio.

Em resposta, Danis respondeu nas redes sociais, afirmando que VanZant estava apenas chateado por não ter sido “esposado” com ela e acrescentou: “não me faça mencionar nossas duas viagens a Las Vegas e arruinar seu casamento”.

VanZant, que é casada com Austin Vanderford, ex-desafiante ao título do Bellator, acessou o Instagram para contar seu lado da história, que obviamente não correspondia ao que Danis alegou. Em vez disso, ela descarregou os dois barris em Danis enquanto contava sua única lembrança de tê-lo encontrado em Las Vegas.

“Chegou ao meu conhecimento que há um certo palhaço no Instagram chamado Dillon Danis tentando falar alguma merda e provocar algum drama”, disse VanZant. “Então vamos lá, certo? Dillon, obviamente eu disse que você não é um lutador de verdade. Que pena, eu acionei você. Eu entendo que isso feriu seus sentimentos. Mas em vez de voltar e falar merda sobre mim e dizer que não sou um lutador de verdade, o que você fez? Você meio que se fodeu, certo? Você se encurralou porque agora precisa apresentar uma prova desse suposto caso, certo?

“Porque a única vez que me lembro de ter visto você em Las Vegas foi no retiro dos atletas do UFC. Você veio até mim em um bar e me pediu para pegá-lo na frente de vários outros lutadores do UFC, e eu ri da sua cara. Essa não é a definição de relacionamento, é?

VanZant não parou por aí, especialmente quando se tratava de Danis tentando prejudicar o casamento dela com suas alegações sobre algum relacionamento passado entre eles.

“Agitando o drama na internet para tentar brigar com meu marido, definitivamente há maneiras melhores de lidar com isso”, disse VanZant. “Ele tem três coisas que você absolutamente nunca terá. Um, uma esposa. Dois amigos. E três, um currículo de MMA de verdade.

“Então, Dillon, me desculpe por ter magoado seus sentimentos, mas quando você é um pedaço de merda como você é, é muito fácil. Tenha um bom dia.”

Por sua vez, Vanderford também pesou, lançando um desafio se Danis realmente quisesse lutar com ele no MMA, ou mesmo no boxe.

“Tenho certeza que haverá alguma desculpa cafona ‘quem é ele?’, ‘ele não tem seguidores’, ‘ele perdeu a última luta’, ‘não é da mesma categoria de peso’…. Blá, blá, blá”, escreveu Vanderford no Instagram.

Desde que garantiu sua liberação no Bellator após a fusão com o PFL, Vanderford tem buscado sua próxima oportunidade e parece que Danis despertou seu interesse como oponente.

Fora suas duas lutas no Bellator há quase cinco anos, Danis competiu apenas uma vez desde então, e isso terminou em uma derrota por desqualificação em uma luta de boxe contra Logan Paul, após um desempenho embaraçoso em seis rounds em outubro passado.

Danis também enfrenta um processo da noiva de Paul, Nina Agdal, devido a repetidos assédios online e alegações de que ele pode ter hackeado uma de suas contas de mídia social.