Panteras vencem Rangers e avançam para a vitória no retorno da final da Copa Stanley

NOVA IORQUE – Os Florida Panthers estão prestes a voltar à final da Stanley Cup pelo segundo ano consecutivo e pela terceira vez na história da franquia porque estão encontrando maneiras de vencer jogos disputados.

Anton Lundell empatou a 9:38 do fim, e os Panteras venceram o New York Rangers por 3 a 2 na noite de quinta-feira, no jogo 5 da final da Conferência Leste, em que os times estavam separados por um gol nos últimos quatro jogos. Ao contrário dos três anteriores, este não precisou de prorrogação.

Gustav Forsling e Sam Bennett também marcaram, e Sergei Bobrovsky fez 25 defesas para ajudar os Panteras – que perderam para Vegas no ano passado pelo título – a vencer sua segunda consecutiva na série melhor de sete.

Bennett disse que os Panteras não estão falando sobre uma viagem de volta à final da Copa. Eles estão focados em um jogo de cada vez, embora a lembrança da temporada passada seja positiva.

“Acho que ajuda muito”, disse Bennett. “Só para conhecer o trabalho. Quão difícil é. Quanto é necessário para ter sucesso – para chegar até aqui – é preciso muito. Aprendemos muito no ano passado.”

Chris Kreider e Alexis Lafreniere marcaram para o Rangers, e Igor Shesterkin fez 34 defesas em outro esforço magnífico. Os vencedores do Troféu dos Presidentes precisam vencer duas vitórias consecutivas para retornar à final pela primeira vez desde 2014. Mika Zibanejad fez duas assistências.

Os Panteras podem encerrar a série no sábado na Flórida. Se for necessário um sétimo jogo, será no Madison Square Garden, onde os Panteras venceram duas vezes nesta série.

Esta é a primeira vez que o Rangers é eliminado nos playoffs nesta temporada.

“Não há nada a dizer”, disse o capitão do Rangers, Jacob Trouba. “Suas costas estão contra a parede. Temos que dar o nosso melhor jogo para sobreviver mais um dia.”

O gol verde veio depois que o Rangers perdeu o disco na final da Flórida. Eetu Luostarinen pegou o disco e encontrou Lundell na linha azul do Rangers. Seu chute do círculo direito venceu Shesterkin.

Embora parecesse que o disco foi desviado, muitos dos Panteras deram crédito ao veterano Vladimir Tarasenko por tentar inclinar o disco na frente de Shesterkin. Eles pensaram que isso poderia ter afetado o goleiro.

“Tivemos oportunidade após oportunidade e continuámos a lutar”, disse Lundell, que, juntamente com Luostarinen, foi parado perto de Shesterkin após remates feitos entre as pernas no início do período. “Tivemos grandes oportunidades. Finalmente conseguimos o golo.”

Bennett marcou um gol de rede vazia a 1:52 do fim, e isso se mostrou necessário quando Lafreniere marcou a 50 segundos do final. Os Rangers nunca mais tiveram outra chance.

“À medida que a emoção aumenta nesta série – quanto mais perto você chega do final, cada jogada, pequena jogada conta”, disse o técnico da Flórida, Paul Maurice.

O técnico do Rangers, Peter Laviolette, disse que a série tem sido acirrada.

“Precisamos capitalizar algumas das (oportunidades) que geramos e não conseguimos fazer isso esta noite”, disse ele. “Foi como eu disse, foi acirrado. O jogo foi acirrado. Achei que tínhamos aparência e que tínhamos chances, mas eles não entraram. O resultado foi um gol. Portanto, é um jogo de 2 a 1.”

Kreider e Zibanejad, que não marcaram gols nos primeiros quatro jogos da série, combinaram-se para dar a liderança ao Nova York com um gol de falta aos 2:04 do segundo período.

Kreider interrompeu uma jogada da Flórida na linha azul, empurrou o disco para Zibanejad e depois fez um passe de retorno entrando na zona ofensiva e derrotou Bobrovsky com um movimento de backhand bacana, evocando um rugido que abalou o Madison Square Garden.

Foi o oitavo gol de Kreider nos playoffs e o sexto do Rangers com falta de jogadores, empatando o recorde da equipe na pós-temporada estabelecido em 1978-79. Nova York chegou à final da Stanley Cup, perdendo para Montreal em cinco jogos.

Forsling empatou pouco mais de seis minutos depois, recebendo um passe perfeito de Bennett e vencendo Shesterkin com um backhand que o goleiro desviou, mas não o suficiente para mantê-lo fora da rede. Foi o quarto gol do defensor e o 11º ponto nos playoffs.

Ambas as equipes tiveram grandes chances no primeiro período sem gols, com Bobrovsky parando Filip Chytil e Vincent Trocheck perto, e Shesterkin desviando Kevin Stenlund e recebendo uma pequena ajuda de uma trave no backhand de Bennett à queima-roupa.