Paris Hilton aborda questões de segurança de cadeirinhas infantis e as transforma

A herdeira voltou ao TikTok na segunda-feira com um novo clipe – isso depois de ter excluído anteriormente um vídeo que despertou preocupação para o filho dela Fénix e filha Londres … já que os assentos do carro estavam visivelmente voltados para o lado errado.

No novo vídeo, Paris mostra que reajustou a configuração da cadeirinha de seus filhos… agradecendo a seu seguidor pelos conselhos sobre a situação. Ela escreveu … “Obrigada pelo conselho da mãe, sou nova nisso☺️ O #CutesieCrew agora está pronto para decolar na van #SlivingMom.”

Os fãs foram rápidos em aplaudir Paris por confessar seu erro como pai… com PH respondendo nos comentários: “Ninguém é perfeito 😇 te amo 💗.”

Quanto à forma como Paris se sentiu em relação às críticas online… ela admitiu para outro seguidor que não ficou ofendida com o feedback… especialmente quando foi bem intencionado.

Apesar de Mama Bear admitir o erro – alguns ainda estão lhe dando uma atualização difícil – alguns pessimistas criticaram Paris por alguns de seus ajustes – chamando a atenção para as tiras torácicas na cadeirinha do carro de Londres. Mas Paris não pareceu se envolver com esses críticos.