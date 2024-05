Pat Beverley, do Bucks, teve uma discussão acalorada com torcedor do Indiana Pacers, companheiros de equipe tiveram que segurá-lo

EUum confronto decisivo do jogo 6 na noite de quinta-feira, o Pacers de Indiana garantiram a vaga na segunda rodada do NBA playoffs ao dominar o Milwaukee Bucks com uma vitória impressionante por 120-98 em sua quadra.

O Marcapassos‘, a vitória, no entanto, foi ofuscada por um incidente preocupante envolvendo o guarda do Bucks Patrick Beverley nos minutos finais do jogo. Faltando pouco mais de dois minutos para o final do quarto período, Beverley, parado perto do banco de seu time, desencadeou um ato provocativo contra um grupo de torcedores na quadra. Num momento de frustração, Beverley jogou a bola na torcida, acertando um deles na cabeça. Após uma breve troca, ele lançou agressivamente a bola de volta para a torcida com força ainda maior.

Patrick Beverley, do Bucks, joga uma bola com raiva em um torcedor do Pacers

Enquanto Beverley não enfrentou consequências imediatas por suas ações durante o jogo, o NBA espera-se que conduza uma revisão completa do incidente e aplique a punição apropriada. Dada a política de tolerância zero da liga em relação a altercações entre jogadores e torcedores, Beverley poderá enfrentar uma multa substancial ou suspensão.

Este incidente traz à mente a infame briga “Malice at the Palace” em 2004, que resultou em graves repercussões para os jogadores envolvidos e levou a NBA a reforçar protocolos rígidos em relação à conduta dos jogadores em relação aos espectadores.

Beverley também não jogou bem em quadra

Apesar da conclusão desagradável do jogo, BeverleyO desempenho de Zack na quadra foi medíocre, contribuindo com apenas seis pontos, cinco assistências e dois rebotes ao arremessar 3 de 11 em campo. Isso marcou um forte contraste com seu desempenho de destaque no jogo 5, onde desempenhou um papel fundamental na vitória do Bucks com 13 pontos, 12 assistências e duas roubadas de bola.

Ao longo da série, as tensões aumentaram entre as duas equipes, com casos de fisicalidade transbordando. Avançado do Bucks Bobby Portis foi expulso do jogo 4 após uma acalorada altercação com o guarda do Pacers, Andrew Nembhard, ressaltando a intensidade do confronto.

Conhecido por seu comportamento impetuoso e espírito competitivo, as ações de Beverley ultrapassaram os limites do comportamento aceitável e espera-se que ele enfrente consequências significativas. Qualquer suspensão potencial seria transferida para a próxima temporada, já que o Dinheiro foram eliminados dos playoffs. Além disso, com Beverley prestes a se tornar um agente livre irrestrito neste verão, seu futuro na liga permanece incerto em meio às consequências deste incidente.