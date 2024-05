Patchy Mix: ‘Eu terminaria Sean O’Malley sem dúvida’, espera que Merab Dvalishvili faça o mesmo

Patchy Mix não se preocupa muito com a percepção quando o assunto é estar entre os melhores pesos galo do mundo, pois sabe que na luta ele vence todos.

O atual campeão do Bellator até 135 libras conquistou seis vitórias consecutivas, todas por finalização, com um recorde geral quase impecável de 19-1. A única mancha em seu currículo foi a derrota por decisão para Juan Archuleta há quase quatro anos e ele tem estado imparável desde então.

Por não fazer isso no UFC, Mix ainda não tem o maior nome ou seguidores do esporte, mas não perde o sono por causa disso. Claro, Mix sabe que é capaz de vencer competidores do calibre do UFC – ele já faz isso há anos.

“Mesmo antes [I got to Bellator], eu estava lutando contra Tony Gravely e Andre Ewell – Andre Ewell fez sua estreia no UFC contra Renan Barão e deu uma surra”, disse Mix ao MMA Fighting. “Lutei com Andre Ewell por US$ 2 mil e venci ele em um minuto e ele não me acertou nenhum soco. Aí seis meses depois ele está no UFC. O mesmo com Tony Gravely. Finalizei ele em uns 80 segundos e três meses depois ele está no UFC.

“Tenho feito isso desde que tinha 5-0, 6-0. Agora estou com 20 lutas profundas. Isso foi há 14 lutas, eu estava lutando contra esses caras. Eu sei que fui testado.”

Quase diariamente, Mix passa muito tempo na academia treinando ao lado do principal candidato ao peso galo do UFC, Merab Dvalishvili. Eles lutaram dezenas de rounds juntos e é seguro dizer que ambos os lutadores podem atribuir pelo menos parte de seu sucesso compartilhado um ao outro.

Embora ainda não tenha data marcada, Dvalishvili deve enfrentar Sean O’Malley pelo título do UFC ainda este ano e já está se preparando para essa luta.

Mesmo tendo Dvalisvhili como um de seus companheiros mais próximos, Mix não descarta a possibilidade de O’Malley vencer aquela luta, mas certamente não conta com isso.

“Acho que Merab está em vantagem por causa de seu cardio, mas avaliando-o como um fã de luta, O’Malley tem algumas técnicas perigosas que ele pode pegar os oponentes mais curtos que estão chegando”, disse Mix. “Aquele joelho, o uppercut, ele tem um bom cruzamento, um bom boxe, e o Merab mostrou que pode se machucar nas lutas se optar apenas pelo boxe. Acho que Merab é forte o suficiente para passar pelo fogo mesmo que O’Malley o machuque. Acho que ele pode atacá-lo.

“Muita gente diria Merab por decisão, mas não acho que O’Malley seja um lutador de cinco rounds se ficar feio. Só não acho que ele sobreviverá cinco rounds com Merab. Acho que Merab vai acabar com ele.”

Mix tem ainda mais confiança nas próprias chances contra O’Malley, pois não abre mão de tamanho ou alcance para o atual campeão peso galo do UFC, o que pode ser o maior prejuízo trabalhando contra Dvalisvhili.

“Se você me perguntar versus [O’Malley], não há dúvida – acho que terminaria Sean O’Malley sem dúvida”, disse Mix. “A grande questão que as pessoas me fazem é como eu iria vencê-lo? Como ele iria me bater?

“Como ele não seria derrubado por mim e cruelmente estrangulado? Porque ele não foi derrubado por [Aljamain Sterling]? Petr Yan o derrubou quatro vezes! Todos nós sabemos como seria a luta entre mim e Yan também, então também não quero ouvir o nome desse cara. É comédia.

Pode chegar o dia em que Mix conseguirá respaldar suas palavras, mas por enquanto ele está mantendo seu único foco em seu desafiante ao título da luta principal do Bellator Paris de sexta-feira, Magomed Magomedov – um lutador que ele sabe que compete no mesmo nível, ou até melhor. , do que muitos dos principais pesos galo do UFC.

“Vou te dizer uma coisa: não há muitos tão perigosos quanto ele”, disse Mix sobre Magomedov. “Ele tem 20-3 com 14 finalizações. Ele tem uma finalização a menos que eu. Acho que 20-3 é um recorde melhor do que todos os cinco primeiros colocados do UFC. Ele tem mais finalizações do que todos esses caras também. Esse cara é perigoso. Eles só pensam que porque eu venci ele ou acabei com ele, eles o descartam.

“Esse é o mesmo cara que venceu Petr Yan. O mesmo cara que quase estrangulou Petr Yan na segunda luta. O mesmo cara que estava a poucos segundos de derrotar Raufeon Stots na última vez que lutaram. O mesmo cara com quem estou ocupado. A última coisa que farei é considerá-lo levianamente.”