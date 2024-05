Patchy Mix ultrapassa Magomed Magomedov na revanche pelo título do Bellator Paris e vence por decisão dividida

Patchy Mix evitou o desastre por pouco.

O americano de 30 anos defendeu o título peso galo do Bellator com uma decisão dividida sobre o rival russo Magomed Magomedov na sexta-feira, na Accor Arena, na luta principal do Bellator Paris. Dois juízes marcaram a disputa por 48-47 para Mix, enquanto o único dissidente marcou 49-46 para Magomedov.

“Acho que ele veio preparado e são dois caras de alto nível, então acho que foi uma luta disputada de alto nível, com certeza”, disse Mix aliviado depois.

Mix (20-1) já havia estrangulado Magomedov (20-4) inconsciente com uma guilhotina no segundo assalto em seu primeiro encontro na semifinal do Grande Prêmio peso galo do Bellator em dezembro de 2022, mas a revanche de sexta-feira foi significativamente mais competitiva.

Magomedov feriu Mix no início do round inicial com um par de socos fortes que deram o tom para a batalha que se seguiu. Mix então recuperou o impulso no segundo e terceiro rounds, quando saltou para mais duas guilhotinas apertadas e quase repetiu a história. A tentativa do terceiro round, em particular, foi a mais próxima que alguém chegou de finalizar, mas Magomedov escapou e continuou a apimentar o campeão com golpes de longa distância.

As rodadas do campeonato seguiram um tema semelhante, com Mix trabalhando seu jab e caçando uma série de quedas sem sucesso ao longo da cerca, enquanto Magomedov misturava seu ataque à distância. Magomedov finalmente superou Mix por 86-79 no total de golpes, mas a taxa de trabalho de Mix foi suficiente para dar-lhe o aceno aos olhos de dois juízes, garantindo sua primeira defesa bem-sucedida do cinturão peso galo do Bellator.

Depois disso, Mix convocou Leandro Higo, ex-desafiante ao título do Bellator, para sua próxima defesa de título.

Confira os resultados completos do Bellator Paris aqui.