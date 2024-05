Patrick Beverley arremessa basquete duas vezes contra os fãs do Pacers, briga com o repórter

Reproduzir conteúdo de vídeo



Patrick Beverley realmente não aceitou bem a derrota do Bucks nos playoffs na noite de quinta-feira … porque ele não apenas jogou uma bola de basquete DUAS VEZES em alguns fãs do Pacers – ele também teve uma briga estranha com um repórter depois.

As travessuras bizarras de Beverley começaram faltando cerca de dois minutos e meio para o fim da derrota de Milwaukee no jogo 6 em Indianápolis … quando, por algum motivo, ele jogou uma bola em uma torcedora de Indiana que estava sentada a algumas fileiras do banco do time do Bucks .

Confira o vídeo da transmissão do jogo, você pode ver a bola acertar o rosto da mulher… fazendo com que ela segurasse a cabeça com dor por vários momentos.





Então, depois que a bola foi devolvida a Beverley, ele a lançou mais uma vez… acertando um homem com uma camisa do Pacers bem no meio.

Todos na área ficaram atordoados… e alguns ficaram chateados, com alguns lançando palavras ao guarda de 35 anos. Eventualmente, porém, a atenção voltou para o final do jogo – que os Pacers venceram por 120-98.

Patrick Beverly diz a uma repórter da ESPN que ela não pode entrevistá-lo porque não assina seu podcast. pic.twitter.com/sRFHiZJaSK -Alex Golden (@AlexGoldenNBA) 3 de maio de 2024

@AlexGoldenNBA

Mas as coisas só ficaram mais estranhas para PatBev… como em sua reunião pós-jogo com membros da mídia, ele expulsou uma mulher de sua coletiva de imprensa improvisada por não assinar seu podcast.

Um vídeo de dentro do vestiário de Milwaukee mostra que ele empurrou o microfone dela para longe do rosto algumas vezes – dizendo a ela: “Se você pudesse mover esse microfone, por favor, ou apenas sair do círculo, por favor, por mim, por favor, senhora , se você não estiver inscrito no meu pod.”

Quando ela saiu, ele acrescentou: “Agradeço, obrigado”.

Não é nada justo. Troca entre um torcedor e nosso clube de futebol a noite toda. Avisamos e pedimos ajuda a noite toda. Não é justo. 🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/e2o0lcqZtg -Patrick Beverley (@ patbev21) 3 de maio de 2024

@patbev21

Beverley não tocou no incidente do arremesso de basquete durante o resto de sua conversa com os jornalistas… mas ele abordou o assunto em alguns tweets noturnos, escrevendo: “Não é nada justo. Trocado entre um torcedor e nossa bola clube a noite toda. Avisamos e pedimos ajuda a noite toda.

“Mas eu tenho que melhorar”, ele continuou. “E eu vou.”

A temporada de Beverley acabou – mas Carlos Barkley disse no “NBA on TNT” que espera que PB seja suspenso por uma parte da próxima temporada devido ao comportamento.