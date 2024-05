Patrick Beverley chama as ações de “inescusáveis”; polícia abre investigação

INDIANÁPOLIS – A polícia de Indianápolis anunciou na quarta-feira que abriu uma investigação sobre uma altercação entre “jogador da NBA e cidadão” que aconteceu em Gainbridge Fieldhouse na noite em que o guarda do Milwaukee Bucks, Patrick Beverley, jogou uma bola em um torcedor nos minutos finais do final da temporada. derrota para o Indiana Pacers.

A polícia disse em um comunicado à imprensa que o caso foi encaminhado aos detetives, “que estão atualmente investigando a situação e levando a sério todas as acusações”.

Os detetives apresentarão o caso ao Ministério Público do condado de Marion na conclusão da investigação, afirmou o comunicado.

As câmeras mostraram Beverley sentado no banco e jogando uma bola nas arquibancadas, acertando um torcedor na cabeça faltando cerca de 2 minutos e meio para o final da partida de quinta-feira. Depois que um torcedor diferente jogou a bola de volta para Beverley, que estava com o braço estendido para pegá-la, o guarda do Bucks atirou de volta para o espectador.

Beverley falou sobre seu comportamento em um episódio do “The Pat Bev Podcast” que foi lançado na quarta-feira. Ele disse que foi chamado de uma palavra que nunca havia sido chamada antes, mas acrescentou que suas próprias ações “ainda são indesculpáveis”.

“Estarei melhor”, disse ele. “Tenho que melhorar e serei melhor. Isso nunca deveria ter acontecido. Independentemente do que foi dito, isso nunca deveria ter acontecido. Simples assim.”

Beverley acrescentou que a atmosfera em Indianápolis “era ótima”, além de “um punhado de fãs” que ultrapassaram os limites. Os Pacers venceram os Bucks por 120-98, eliminando Milwaukee em seis jogos na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste.

“Não vou mais levar uma bola de basquete para o banco”, disse Beverley. “Isso… acabou com toda a minha vibração.”

Depois do jogo, Beverley não permitiu que a jornalista da ESPN Malinda Adams lhe fizesse uma pergunta em uma entrevista em grupo no vestiário. Ele disse que era porque ela não assinava seu podcast. Beverley disse a ela para tirar o microfone do rosto dele e finalmente pediu que ela saísse do círculo de entrevistas.

Em seu podcast na quarta-feira, Beverley disse que perguntou isso aos repórteres que o entrevistaram desde que ele lançou seu podcast. Beverley disse que disse a Adams que “nunca foi minha intenção desrespeitar você”.

Um dia após a derrota, o técnico do Bucks, Doc Rivers, disse que o comportamento de Beverley “não era o jeito de Milwaukee ou o jeito do Bucks”.

“Somos melhores do que isso”, disse Rivers. “Pat se sente péssimo com isso. Ele também entende emocionalmente – este é um jogo emocional, e as coisas acontecem – infelizmente, você é julgado imediatamente, e ele deixa as emoções tomarem conta dele.”