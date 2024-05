Patrick Mahomes brinda à nova era no esporte feminino com discurso inspirador

CCom mais apoio do mundo, mais oportunidades surgiram para muitos atletas em todo o mundo, e não é segredo que a voz das mulheres tem um lugar de direito igual ao dos homens.

Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, o reconhecimento de todos é um caminho na direção certa e, se vier de uma personalidade de destaque, ajuda ainda mais.

Super Bowl três vezes o quarterback vencedor Patrick Mahomes fez um brinde às mulheres no esporte durante o Gala TIME100, comemorado em 25 de abril deste ano. O discurso se tornou viral recentemente após sua divulgação nas redes sociais.

A estrela do Kansas City Chiefs participou do evento depois de ser eleita uma das mais prestigiadas 100 pessoas mais influentes na lista de publicações no mês passado.

No vídeo postado pela TIME na segunda-feira, 3 de maio, Mahomes aproveitou seu tempo no palco para reconhecer as mulheres e suas conquistas nos esportes, ao mesmo tempo que elogiava Ases de Las Vegas estrela Aja Wilson.

“Esta noite gostaria de levantar a taça para uma nova era no esporte”, disse Mahomes. “Uma era em que o futebol feminino está finalmente recebendo a atenção que merece. Por muito tempo, houve essa ideia bem-intencionada, mas paternalista, de que você deveria se preocupar com o esporte feminino porque isso está alinhado com seus valores. para isso. Mas a verdadeira razão pela qual você deveria se preocupar com os esportes femininos é porque eles são incríveis.

Os Mahomes apoiam esportes femininos

Patrick Mahomes falou sobre alguns dos marcos do esporte feminino nos últimos anos, tanto no nível profissional quanto nas disciplinas universitárias.

Mahomes e sua esposa Brittany são co-proprietários do time Kansa City Current da NWSL, que apoia o futebol feminino. Brittany também era jogadora de futebol antes de se casar com Mahomes.