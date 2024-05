Patrick Mahomes continua se preparando para a vida depois do futebol com uma jogada surpresa

Patrick Mahomes está longe de terminar com o NFL. Já é um dos zagueiros de maior sucesso na história da liga aos 28 anos Mahomes ganhou três Super Bowl títulos com o Chefes de Kansas City desde que assumiu como titular do time em 2018 – e ele tem muito tempo para aumentar a conquista de troféus nas próximas temporadas. Sua meta para 2024 é se tornar o primeiro jogador a pilotar um três turfacomo o Cchefes estão em posição de vencer o Super Bowl pelo terceiro ano consecutivo.

Mas o futebol é apenas uma faceta de Mahomes como pessoa. Mahomes se aventurou na propriedade de esportes por meio de participações em MLBde Royals de Kansas City e a NWSLde Corrente de Kansas Citye ele também possui pequenas ações de Sporting Kansas City em Liga Principal de Futebol e a Alpino F1 equipe. Ele pode ser visto em “Cabeça e Ombros“comerciais ao lado do ex-astro da NFL Troy Polamalue agora ele é o principal investidor em um novo empreendimento fora do mundo esportivo.

Mahomes anuncia linha de café gelado pronto para beber

Em um empreendimento comercial inteligente, Mahomes – como investidor principal pela primeira vez – está capitalizando a popularidade do café gelado no Estados Unidos lançando uma nova linha de bebidas prontas para beber chamada “Café Esportivo Trono.”

Mahomes anunciou as novas bebidas em uma postagem nas redes sociais na manhã de quinta-feira, explicando que elas são “cheias de ingredientes funcionais” que farão com que quem as esteja bebendo se sinta melhor.

As novas bebidas de café vêm em quatro sabores, e a participação de investimento da Mahomes fica atrás apenas da do fundador da linha, veterano da indústria de bebidas Michael Fedele. As bebidas chegaram às lojas simultaneamente com o anúncio de Mahomes na quinta-feira e podem ser encontradas em mais de 3.000 locais – localmente, no Cidade de Kansas área, em Hy-Vee e Lojas Gerais de Casey.

Com este novo e excitante empreendimento comercial, Mahomes continua a maximizar o seu actual estatuto como o jogador mais reconhecido no futebol e a preparar-se – e à sua família – para o sucesso futuro, mesmo quando a sua carreira na NFL chegar ao fim.