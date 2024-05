Patrick Mahomes diz a Jake Paul para ‘ter medo’ de Mike Tyson

EUum episódio recente do “Impulsivo“Podcast apresentado por Logan Paulo e IShowSpeedestrela da NFL Patrick Mahomes lançou uma bomba que está abalando o mundo dos esportes: ele é “com medo de Mike Tyson.” Enfeitado com um espumante Melhor cadeia, Mahomes relaxou confortavelmente enquanto se aprofundava em uma variedade de tópicos, desde teorias da conspiração até sua reverência por Tom Brady. No entanto, o destaque foi sua opinião sincera sobre o próximoMike Tyson x Jake Paul luta, colocando fogo na internet.

O quarterback de 28 anos, que recentemente conquistou seu terceiro Super Bowl título com o Chefes de Kansas City, não hesitou em dissecar a luta de alto risco. Programado para 20 de julho no AT&T Stadium, este confronto terá sensação no YouTube Jake Paulo enfrente o ex-campeão dos pesos pesados Mike Tyson em uma batalha que promete oito rodadas de ação intensa, transmitida ao vivo em Netflix.

Apesar do apoio esmagador ao jovem Paulas opiniões estão divididas, com alguns fãs confiantes em O poder de nocaute de Tyson, enquanto outros acreditam “Iron Mike” já passou do seu apogeu. Mahomes opinou, sugerindo que a resistência de Jake poderia ser fundamental: “Se Jake conseguir fazer a luta durar um pouco mais, ele vai vencer. Mas se ele for atingido da maneira errada, não será bom para ele.“, opinou ele, ganhando um aceno de concordância de Logan.

Patrick Mahomes se prepara para Tyson x Paul

Para aumentar a emoção, Mahomes sugeriu treinar em Dallas conforme a luta se aproxima. Entre planejar treinos para seu “Corpo do pai” e trocando anéis do Super Bowl por WWE participações especiais, está claro Mahomes está totalmente imerso no espetáculo, ao mesmo tempo em que mantém sua posição como o O menino de ouro da NFL.

Jake Paul revela o instigador por trás da luta pelo profissional Mike Tyson

Seu fascínio pela luta não se limita às negociações estratégicas. O quarterback expressou um medo genuíno do poder lendário de Tysonum sentimento que ressoa em muitos que respeitam as proezas do famoso boxeador.

Com As percepções de Mahomesa expectativa só fica mais forte pela grande luta, provando mais uma vez por que ele continua sendo uma voz fundamental tanto no NFL e o diálogo desportivo mais amplo.