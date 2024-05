Patrick Mahomes, do Chiefs, avalia Rashee Rice e Harrison Butker

KANSAS CITY, Missouri – Patrick Mahomes defendeu o personagem do chutador Harrison Butker do Kansas City Chiefs e ofereceu palavras de encorajamento ao wide receiver Rashee Rice, que se envolveu em dois incidentes fora de campo separados, durante a semana de abertura de OTAs do time em Quarta-feira.

Butker se envolveu em polêmica por comentários que fez durante um discurso de formatura este mês no Benedictine College. Durante seu discurso de 20 minutos, Butker dirigiu-se às graduadas na plateia sobre as “mentiras mais diabólicas” que lhes foram contadas e, usando sua esposa, Isabelle Butker, como exemplo, insinuou que as graduadas deveriam estar mais entusiasmadas para assumir o ” vocação de dona de casa”.

Mahomes disse que não “concorda necessariamente” com vários comentários feitos por seu companheiro de equipe há sete anos, mas optou por “julgá-lo pelo caráter que ele mostra todos os dias”.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“… Há certas coisas que ele disse com as quais não concordo necessariamente, mas entendo a pessoa que ele é e está tentando fazer tudo o que pode para liderar as pessoas na direção certa”, disse Mahomes. “E esses podem não ser os mesmos valores que eu, mas, ao mesmo tempo, vou julgá-lo pelo personagem que ele mostra todos os dias. para ajudar a construir uns aos outros para nos tornarmos melhores a cada dia. Mas no final do dia, vamos nos unir como uma equipe e acho que isso também ajudará a eliminar essas distrações fora do prédio. .”

O técnico do Chiefs, Andy Reid, disse que fala com Butker “o tempo todo”, mas não sentiu necessidade de responder aos comentários do chutador porque “todo mundo tem suas próprias opiniões”.

“Somos um microcosmo da vida”, disse Reid. “Todo mundo é de áreas diferentes, religiões diferentes, raças diferentes. E assim, todos nos damos bem, todos respeitamos as opiniões uns dos outros – e não necessariamente seguimos essas opiniões, mas respeitamos todos para ter voz. [That’s the] grande coisa sobre a América. E nós somos apenas, como eu disse, um microcosmo disso, e meu desejo é que todos possam seguir isso.”

O comissário da NFL, Roger Goodell, ecoou os sentimentos de Reid nas reuniões de primavera da liga.

“Ouça, temos mais de 3.000 jogadores. Temos executivos em toda a liga. Eles têm uma diversidade de opiniões e pensamentos, assim como a América”, disse Goodell. “Acho que isso é algo que valorizamos e que, em última análise, acho que faz parte do que nos torna uma sociedade melhor.”

Rice, que esteve presente na Fase II das OTAs, praticou com os Chiefs na quarta-feira.

Mahomes foi questionado sobre como ele e os jogadores do Chiefs ajudariam o receptor do segundo ano enquanto ele enfrenta consequências legais por seu envolvimento em um acidente de carro com vários veículos em Dallas no mês passado, bem como um incidente separado em um suposto ataque em 6 de maio em uma boate de Dallas.

“Acho que estamos apenas tentando fazer o que pudermos para ensiná-lo a aprender com seus erros”, disse Mahomes. “Quero dizer, obviamente, isso foi um grande erro, mas você tem que aprender com isso, garantir que isso não aconteça novamente e tentar fazer o que puder para ser a melhor pessoa que puder ser na sociedade, não apenas para si mesmo, mas para você. as pessoas ao seu redor e acho que ele está fazendo isso, mas agora vamos continuar tentando fazer o que pudermos para colocá-lo no caminho certo para que ele possa ser um grande jogador de futebol, obviamente, mas queremos. ser uma ótima pessoa também.”