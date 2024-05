Patrick Mahomes fica pouco criativo ao parabenizar Brittany pelo Dia das Mães e Travis Kelce também não o ajuda

EUEra o Dia das Mães na maior parte do mundo durante o fim de semana, o que significava que muitos pais estavam sob pressão para garantir que a mãe de seus filhos se sentisse valorizada.

Essa mesma responsabilidade cabe Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes, que é casado com Brittany Mahomes. Eles têm dois filhos juntos, então o QB acessou o Instagram no domingo para compartilhar bons votos com Bretanha.

Patrick e Brittany Mahomes: o mais novo amuleto da sorte do Dallas Mavericks!

Ele compartilhou uma imagem da mãe com seus dois filhos pequenos, com a legenda: “Feliz Dia das Mães!” com dois emojis de coração branco, que algumas pessoas acham que faltou emoção e criatividade.

Não é incomum ver pessoas compartilhando longas mensagens de admiração pelos seus parceiros em dias como o Dia das Mães, mas Mahomes em vez disso, manteve tudo simples.

Chefes companheiro de equipe Travis Kelce pôde ser vista nos comentários, simplesmente escrevendo: “Feliz Dia das Mães Britt!!”, outra mensagem que faltou muita personalidade.

Kelce mira em Mahomes

Recentemente surgiu uma imagem de Mahomes parecendo estar aproveitando o período de entressafra, com Kelce discutindo o ‘dad bod’ do QB em seu podcast.

“Eu vi aquele homem literalmente beber bares de Coors [Light] literalmente – tipo, ‘Precisamos correr até a loja e comprar mais. Não pensamos que ficaríamos sem essas coisas’,’ Travis disse.

“Mas Pat Mahomes já fez isso duas vezes… Seu corpo não fica assim à toa Pat. Aquele pai, não parece assim à toa.”