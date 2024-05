Patrick Mahomes: O sucesso acadêmico secreto da estrela da NFL revelado

Patrick Mahomes é conhecido por seu QI no futebol, mas suas conquistas acadêmicas são igualmente impressionantes. Desde seu tempo na Whitehouse High School até sua passagem pela Texas Tech, Mahomes se destacou dentro e fora do campo, com uma média de notas (GPA) que o deixará maravilhado.

Em uma entrevista recente ao Tyler Today, Randi Mahomes, mãe de Patrick, revelou que seu filho “começou a obter créditos universitários no Tyler Junior College quando ainda estava no ensino médio”.

Randi expressou orgulho pelas conquistas acadêmicas de seu filho, afirmando: “Estou muito orgulhosa de suas conquistas atléticas. No entanto, estou mais orgulhosa de suas conquistas escolares.”

GPA de Patrick Mahomes

Mahomes manteve um notável GPA de 3,91 durante seus três anos na Texas Tech, bem acima da média nacional de 3,0. Apesar de seu sucesso acadêmico, o quarterback dos Chiefs optou por renunciar ao último ano e entrar no Draft da NFL de 2017, uma decisão que desde então provou ser frutífera.

Com uma carreira de sete anos que inclui duas indicações de MVP, um prêmio de Jogador Ofensivo do Ano, seis seleções do Pro Bowl e três anéis do Super Bowl, a escolha de Mahomes de entrar na NFL mais cedo sem dúvida valeu a pena.

**Outros QBs com alto GPA**

Mahomes não é o único quarterback da NFL conhecido por suas proezas acadêmicas. Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, possui um GPA de 4,01 da Universidade de Oregon, enquanto Russell Wilson, do Pittsburgh Steelers, obteve um GPA de 4,0 na NC State e Wisconsin.

Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, alcançou 3,3 GPA em Michigan. Aaron Rodgers, do New York Jets, supostamente ganhou 3,9 GPA em Butte CC e 3,6 GPA na Califórnia. Caleb Williams, a primeira escolha no Draft de 2024, formou-se na USC com bacharelado em Comunicações e GPA de 3,29.