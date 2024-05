Patrick Mahomes se derrete com fotos de Brittany em traje de banho para SI

EUParece que mesmo depois de dois anos de casamento, Patrick Mahomes ainda está apaixonado por sua esposa Bretanha depois de desmaiar com seu último trabalho de modelo.

Bretanha28 anos, estrelou a edição de maiôs da Sports Illustrated depois de anunciar que havia ingressado na revista como novata em fevereiro deste ano.

Brittany Mahomes derrete Patrick Mahomes com uma sessão de trajes de banho com uma música de Taylor Swift

Ela voou para San Pedro Ambergris Caye, Belize, para tirar fotos para a edição do 60º aniversário da SI Swimsuit e é justo dizer que os resultados saíram Patrício com o queixo no chão.

“Que sonho absoluto juntar-se à incrível família @si_swimsuit,” Bretanha, 28, legendou a série de fotos. ‘Estou muito grato pela incrível equipe de mulheres que nos dá esta plataforma incrível para sermos o que somos mais verdadeiros e autênticos!’

O Chefes de Kansas City estrela, 28, reagiu a Bretanha‘s’ em sua história no Instagram na terça-feira, postando três emojis com olhos de coração sobre uma foto dela em um biquíni multicolorido.

Ele compartilhou de novo a postagem original da preparadora física, que a mostrava em vários looks diferentes de sua sessão de fotos na praia.

Na foto da capa, a mãe de dois filhos surpreendeu com um biquíni amarelo, vermelho e verde enquanto posava no chão. Algumas outras fotos escaldantes mostraram sua representação Chefes cores em um conjunto de duas peças vermelho reduzido e uma roupa de uma peça.

Na terça-feira, ela deu a seus dois milhões de fãs no Instagram uma prévia do que aconteceu nos bastidores para marcar o lançamento da edição. No vídeo, ela pode ser vista entrando em um jato particular e dançando na areia da ilha caribenha.

O relacionamento de Patrick Mahomes e Brittany

Certamente existe um sentimento de apoio mútuo entre os dois, que ficaram noivos em 2020 antes de receberem o primeiro filho em 2021.

Eles se casaram no ano seguinte, em março de 2022, em cerimônia privada realizada em Maui, no Havaí.

Bretanha é frequentemente visto em Patríciojogos para os Chiefs com sua filha Sterling Skye, 3, e filho, Patrick ‘Bronze’ Jr. E ela defende apaixonadamente seu homem quando ele recebe críticas, apesar de ter vencido dois Super Bowls consecutivos.

Da mesma forma, ele sempre faz questão de deixar clara sua adoração pela esposa, principalmente quando ela exibe sua figura em uma revista.