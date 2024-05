Patrimônio líquido do rei Charles: como o monarca acumulou enorme fortuna para superar a falecida rainha Elizabeth II

Rei Carlos viu um grande aumento em seu patrimônio líquido e agora é mais rico que sua falecida mãe, Rainha Isabel IIde acordo com números recém-divulgados.

A senhora de 75 anos ascendeu ao trono em maio de 2023, após a morte da rainha que reinava há muito tempo, que tinha 96 anos quando faleceu em 8 de setembro de 2022.

Imagens inéditas, rei Carlos ao longo dos anos, de 1 a 74 anos

Como o próximo na linha de sucessão ao trono, Rei Carlos fez pequenos ajustes desde que assumiu o poder – e parece que já foram recompensados ​​num curto espaço de tempo.

De acordo com a lista dos ricos do Sunday Times, ele é agora consideravelmente mais rico do que sua mãe, com uma fortuna pessoal de 610 milhões, o que significa que ele agora ocupa o 258º lugar na lista das 350 pessoas e famílias mais ricas do Reino Unido, acima do 263º em 2023.

O seu património líquido pessoal aumentou 10 milhões em comparação com o ano passado, com cálculos sugerindo que ele beneficiou de um aumento acentuado no valor das suas propriedades.

Como o rei Carlos acumulou sua fortuna

Quando ele era o Príncipe de Gales, Carlos recebeu uma renda privada de cerca de 23 milhões por ano do Ducado da Cornualha. Foi utilizado em parte para despesas não oficiais para si e para a sua família, bem como para pagar despesas com pessoal pessoal, escritório e residência.

Mas após a morte da Rainha, Rei Carlos herdou duas propriedades privadas que pertenciam à sua mãe – Sandringham em Norfolk e Balmoral em Aberdeenshire – e estas propriedades são consideradas a principal razão da sua riqueza financeira.

Apenas os bens pessoais – não o Crown Estate, o Ducado de Lancaster, nem as Jóias da Coroa que são mantidas sob custódia do Rei para a nação – são incluídos pelo The Sunday Times ao avaliar a sua riqueza.

Rei Carlos ainda está atrás do primeiro-ministro do Reino Unido Rishi Sunak e a esposa dele Akshata Murthyque aumentaram a sua fortuna combinada em mais de 120 milhões em 2023, para 650 milhões no total, ajudando-os a ultrapassar o Rei.