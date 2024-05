Paul Pierce hospitalizado após sofrer uma terrível lesão no dedo

NBA ótimo Paulo Pierce encontrou-se no hospital na sexta-feira… depois de sofrer uma lesão incrivelmente nodosa no dedo que resultou em uma tonelada de sangue e alguns ossos quebrados.

A lenda do Boston Celtics alertou seus fãs sobre seu atual estado de saúde há poucos minutos… mostrando-o vestido com uma bata enquanto estava em uma cama de hospital.

As postagens que se seguiram foram tão ruins que gostaríamos que ele não as tivesse compartilhado. Mas ele fez isso… então aqui estamos relatando isso.

Pierce tirou fotos desagradáveis ​​​​da lesão … com (o que parece ser) a ponta do dedo anelar direito apontada para longe do polegar. Outra foto é ampliada do outro lado de sua falange, que foi aberta.