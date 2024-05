Paul Skenes do Pirates domina na segunda partida contra Cubs

CHICAGO – O destro do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, já está fazendo história apenas duas vezes como titular em sua primeira temporada na liga principal.

Na sexta-feira, o novato eliminou os primeiros sete rebatedores do Chicago Cubs que enfrentou durante uma partida elétrica no Wrigley Field, sua primeira aparição na liga principal fora de casa.

Skenes, 21, retirou os primeiros 13 rebatedores no geral antes de derrotar o primeiro base Michael Busch na quinta entrada. Busch foi o único corredor de base a alcançar Skenes, que arremessou seis entradas sem desistir de rebater em 100 arremessos. Ele eliminou 11 no geral.

Escolhas dos editores

As sete eliminações no início de um jogo estabeleceram um recorde para um arremessador do Pirates e empataram com Jacob deGrom (2014) na corrida mais longa de um novato na história da MLB. Também empatou a quinta sequência mais longa de início de jogo na história das grandes ligas em geral.

De acordo com ESPN Stats & Information, as 18 eliminações de Skenes em suas duas primeiras partidas – ambas contra os Cubs – estão empatadas com Nick Maddox (1907) em maior número por um arremessador do Pirates em seus dois primeiros inícios de carreira.

Skenes lançou 12 arremessos a 160 km/h ou mais rápido na sexta-feira, enquanto lançava seus arremessos secundários em um desempenho dominante.