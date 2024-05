Paul Skenes, em modo diva como Olivia Dunne: ele quer ser o Ohtani dos Piratas

Paulo Skenes implorou a seu Piratas de Pittsburgh treinadores para permitir que ele se tornasse sua própria versão da estrela da MLB Shohei Ohtani.

Estágio só fez sua primeira partida pela equipe da MLB contra o Filhotes de Chicago no fim de semana, estabelecendo claramente por que ele foi selecionado com a primeira escolha geral no Draft de 2023 da MLB.

Olivia Dunne reage à convocação de Paul Skenes para a MLB enquanto eles estavam na cama juntosParker Johnson

Mas o arremessador novato já está deixando claras suas demandas na tentativa de atingir seu potencial depois de experimentar pela primeira vez a ação profissional.

O jovem de 21 anos, atualmente namorando a ginasta da LSU Olivia Dunneestá abraçando seu status de ‘diva’ ao dizer a seus treinadores que ele pode jogar como receptor e também como rebatedor designado, assim como Ohtanique desempenha o duplo papel para o Los Angeles Dodgers.

“Já estou nisso há algum tempo. Estava tentando dizer ao nosso técnico da Triple-A o quão bom eu era como apanhador, e ele não acredita em mim.” Estágio disse durante uma aparição no Pat McAfee Show na terça-feira.

“Eu acho que eu posso [do it]. Ninguém acredita em mim quando digo que fui um apanhador, mas acho que sinto falta disso tanto quanto sinto falta de rebater.”

Paul Skenes será tão bom quanto Shohei Ohtani?

O talentoso prospecto obteve sucesso em todas as etapas até agora, subindo rapidamente na classificação das ligas menores para fazer sua estreia em Pittsburgh no fim de semana.

Embora ele não tenha obtido uma vitória em sua primeira partida, sua exibição foi bastante encorajadora, rebatendo sete rebatedores de Chicago em quatro entradas e permitindo três corridas. Ele acertou três dígitos no radar em várias ocasiões, o que foi suficiente para gerar alguma excitação entre os Piratas sobre seu talento do primeiro ano.

Claro, ele está muito longe de alcançar OhtaniOs números de – em termos de patrimônio líquido e sua importância em campo – e ele pode ser aconselhado a manter os pés firmes no chão em sua temporada de estreia na MLB.