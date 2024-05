Paulo Costa desmente rumores de infecção por estafilococos antes do UFC 302

Paulo Costa afirma que está 100 por cento saudável rumo ao UFC 302.

O burburinho da semana da luta girou em torno de Costa possivelmente tendo uma infecção por estafilococos depois que imagens de uma marca vermelha em seu pé surgiram antes de sua luta com Sean Strickland no co-evento principal de sábado. O contendor dos médios abordou os rumores nas redes sociais na sexta-feira, alegando que a marca é de queimadura no tapete, não de infecção.

Veja a postagem de Costa abaixo.

“Não tenho staph, é só pele queimada no tatame, estou bem”, escreveu Costa.

As infecções por estafilococos são uma preocupação frequente em academias devido ao alto risco de contaminação, normalmente por meio do compartilhamento de tapetes e toalhas. Os sintomas incluem dor ao redor da área infectada, febre, náusea, dor e doenças mais graves em casos extremos. Se Costa tivesse sido diagnosticado com a infecção, isso teria resultado no cancelamento de sua luta no UFC 302.

Costa conhece a condição, tendo sofrido uma infecção estafilocócica antes da luta marcada com Khamzat Chimaev no UFC 294 que o forçou a desistir da luta.

A partir de agora, Costa e Strickland devem prosseguir conforme programado, com ambos os lutadores ganhando peso na pesagem oficial de sexta-feira. Costa tenta se recuperar de uma derrapagem de 1-3, enquanto Strickland espera que uma vitória sobre Costa possa levá-lo de volta à chance pelo título dos médios que perdeu em janeiro passado no UFC 297.