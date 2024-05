Pep diz aos jogadores do Man City: ‘Relaxe’ e o título será nosso

Pep Guardiola disse aos seus jogadores do Manchester City para “relaxarem” na final da Premier League, no domingo, contra o West Ham, e eles conquistarão o quarto título consecutivo.

Dois gols de Erling Haaland no segundo tempo garantiram que o City vencesse por 2 a 0 o Tottenham na terça-feira, voltando à frente do Arsenal e mantendo a corrida em suas próprias mãos contra o West Ham no último dia.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

O City teve que esperar até os 51 minutos para abrir o placar e Guardiola pediu que seu time prestasse atenção às lições de seu próprio passado e da vitória por 1 a 0 do Arsenal sobre o Manchester United no fim de semana passado para permanecer no caminho de um sucesso histórico.

“Eles estavam jogando pelas consequências do resultado [in the first half]”, disse Guardiola. “Quando você fizer isso, perderá a Premier League. Você não pode ter um desempenho no seu nível.

“Eles são seres humanos, entendo a pressão. Nem mesmo o Arsenal jogou bem contra o Manchester United, eles sabiam que se não vencessem lá não venceriam a Premier League.

Pep Guardiola conversa com o goleiro Ederson após ele ter sido reserva na vitória do Man City sobre o Tottenham. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

“Será o mesmo no domingo para nós contra o West Ham. Sentiremos a pressão. Veja o Aston Villa algumas temporadas atrás [2021-22]perdendo por 2 a 15 minutos para o final, Sergio Aguero contra o QPR [in 2011-12]foi aos 93 minutos [before Aguero scored]. É normal.

“É por isso que falamos e dizemos que todos têm que relaxar e fazer o que têm que fazer, só isso”.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O City vencerá o campeonato ao derrotar o West Ham, independentemente do desempenho do Arsenal contra o Everton e Guardiola acrescentou: “Sabemos pelo que estamos jogando. A tensão está aí, o rival é tão bom. É por isso que é difícil, sabemos que .

“Todos vêm ao estádio e fazem barulho. Estes jogos são mais difíceis, mas é preciso fazê-lo. Teremos um dia de folga, dois dias para nos prepararmos e depois faremos o nosso melhor”.