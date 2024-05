Perryman dos Chargers – Jim Harbaugh ‘me lembra Will Ferrell’

COSTA MESA, Califórnia – O técnico do Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, tornou-se tão popular por suas vitórias quanto por sua personalidade divertida – e essa natureza faz com que um jogador faça comparações com um comediante premiado.

“Espero não ter problemas por causa disso, mas ele me lembra Will Ferrell”, disse o linebacker do Chargers, Denzel Perryman, na segunda-feira. “Não sei se é a maneira como ele fala, suas analogias e tudo mais, mas elas realmente me lembram Will Ferrell.”

Perryman disse que ainda não havia contado a Harbaugh, mas imaginou que Harbaugh ouviria esses comentários e falaria com ele sobre isso no treino de terça-feira. Quando questionado sobre qual versão de Ferrell Harbaugh o lembra, Perryman disse que talvez a atuação de Ferrell no filme “Step Brothers”. Ele brincou que Will Ferrell em Talladega Nights também poderia colocá-lo em apuros.

Denzel Perryman diz que ri das piadas de Jim Harbaugh e que seu novo treinador o lembra do comediante Will Ferrell. Mas ele acrescentou: “Mas levo tudo o que ele diz a sério”. Kirby Lee-EUA HOJE Esportes

“Não sei se é o tom de voz ou a maneira como ele fala em geral, mas a primeira coisa que vem à mente é Will Ferrell”, disse Perryman. “Quer dizer, eu o levo a sério. Mas levo tudo o que ele diz a sério. Mas quando ele brinca, começo a rir na cadeira.”

Harbaugh já mergulhou na atuação cômica antes. Em 2017, ele apareceu no programa “Detroiters” no Comedy Central. Harbaugh estava jogando Fowling – um jogo que combina futebol, boliche e ferraduras. Os jogadores se revezam jogando uma bola de futebol contra 10 pinos de boliche até que um time derrube todos eles.

Escolhas dos editores

Mas Harbaugh lutou. Ele finalmente teve um ataque de raiva após cada lance errado quando perdeu.

“Bem, é uma mecânica totalmente diferente. Fowling é diferente”, disse Harbaugh. “Você acha que Lebron James seria bom no Pop-A-Shot?”