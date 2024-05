Pete Buttigieg defende viagens aéreas e afirma que a FAA mantém a Boeing em alto padrão

Pete Buttigieg sabe que os americanos estão pensando em viajar antes do fim de semana de feriado e, para aqueles preocupados com os problemas da Boeing, ele diz que o governo está mantendo a empresa em um padrão muito alto.

O secretário Buttigieg diz que a Administração Federal de Aviação está forçando a Boeing a provar que pode fabricar aviões com segurança antes de poder expandir a produção do Boeing 737 MAX… aparentemente uma grande condenação dos produtos recentes da empresa.

No entanto, ele acrescenta que a FAA tem padrões extremamente elevados para todos os fabricantes… testes para garantir que não há mais do que um bilhão de chances de algo dar errado.

Buttigieg aponta para as estatísticas… dizendo que a indústria da aviação registou um recorde de segurança sem precedentes nos últimos anos, por isso as pessoas não deveriam parar de voar.

Como já dissemos… os aviões da Boeing lidaram com inúmeras questões nos últimos meses, desde problemas nas rodas e no trem de pouso até um plugue da porta saindo no meio do vôo.