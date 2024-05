Peyton Manning conta a verdadeira história do passado menos conhecido de Caitlin Clark

Peyton Manningo lendário quarterback da NFL e da WNBA Caitlin Clark talvez seja um cruzamento inesperado no mundo dos esportes, mas aconteceu quando a ex-estrela do Indianapolis Colts revelou o origens humildes do ás do basquete em desenvolvimento.

Clark foi selecionada como a primeira escolha geral no Draft da WNBA de 2024, enquanto continuava um ano sensacional de conquistas recordes, como quebrar Kelsey Plum e Pete Maravich Referência da NCAA para pontuação, em uma temporada histórica que a viu chegar ao jogo do campeonato nacional da Divisão I.

A lenda dos Colts, Peyton Manning, fala sobre como está animado com a participação de Caitlin Clark no Indiana Fever

Pode estar aí a resposta de por que ela é uma atiradora tão letal, já que começou a forjar sua profissão quando jovem contra os meninos.

“Essas meninas não apareceram de repente e se tornaram grandes jogadoras”, Manning disse ao programa Pat McAfee. “Caitlyn jogou em times masculinos quando criança.

“Seus pais a colocaram em times masculinos – e assim ela aprendeu a ser competitiva.”

Clark, agora competindo pelo Indiana Fever enquanto sua estreia profissional na WNBA se aproxima e é ansiosamente aguardada, também possui uma mentalidade de elite.

Isso está de acordo com Tripulaçãoque, como bicampeão da NFL, obviamente sabe o que é preciso para continuar vencendo nos esportes profissionais e admitiu que isso o surpreendeu. Clark ecoa Mamba Mentality como Kobe Bryant.

Quando começa a temporada da WNBA?

É provavelmente a temporada mais interessante de todos os tempos, já que os fãs assistem Clark deu início à sua estreia no basquete profissional com o Fever, onde enfrentará o Connecticut Sun na terça-feira, 14 de maio.

O jogo começará às 19h30 ET (16h30 PT) e estará disponível para assistir na ESPN+, EPSN2 ou TSN se você estiver interessado em ver como será a carreira de Clark na WNBA.

Seu último jogo da pré-temporada em 9 de maio terminou com uma vitória por 83-80 sobre o Atlanta Dream, dando-lhes incentivo para o jogo de abertura.