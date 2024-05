PGJ em exercício, Walber Valente, prestigia posse do novo presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais

O procurador-geral de Justiça em exercício, Walber José Valente de Lima, participou, nesta quarta-feira (15), de forma virtual, da 4a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), ocasião em que ocorreu a posse do procurador-geral de Justiça do MP de Minas Gerais, Jarbas Soares, como novo presidente daquele colegiado.

“Foi uma honra poder participar, mesmo que remotamente, da solenidade de posse do novo presidente do CNPG, colegiado formado por procuradores-gerais dos Estados e da União, de reconhecida relevância na formação de políticas institucionais e em defesa dos princípios do Ministério Público Brasileiro”, afirmou Walber José Valente de Lima.

“Desejo sucesso ao novo presidente do Conselho, procurador de Justiça Jarbas Soares Júnior”, completou o PGJ em exercício.

O novo presidente

Jarbas Soares Júnior foi eleito por unanimidade ao cargo, durante a última reunião do CNPG, realizada no dia 17 de abril. Ele assumiu o assento que antes era ocupado pelo PGJ da Pará, César Mattar Júnior. Durante o seu discurso, ele falou, dentre outras coisas, sobre as transformações e avanços vividos durante sua trajetória dentro do Ministério Público de Minas Gerais, e como os membros das unidades ministeriais do Brasil ajudaram a construir a doutrina de atuação do MP em todo o território nacional.

O novo presidente também falou sobre a responsabilidade do cargo ora assumido: “Estaremos juntos para discutir os rumos, apontar caminhos, buscar alternativas e acertos. Este conselho é o mais importante colegiado da política institucional do Ministério Público brasileiro. É o farol da nossa instituição, onde estão os líderes eleitos, que falam e pensam por ela”, afirmou Jarbas Soares.

Durante a reunião também foram anunciados os novos diretores do CNPG. Eles terão mandato até 2025.

A próxima reunião do CNPG acontecerá no dia 11 de junho.