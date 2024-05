Plano de reembolso estendido para empréstimos estudantis: os prós e contras deste tipo de plano de pagamento de empréstimos estudantis

Empréstimos estudantis têm um plano de reembolso estendido que pode ser benéfico e também ter desvantagens. As pessoas trabalham duro para se formar na faculdade, mas ainda se encontram em situações financeiras complicadas porque tentam frequentar escolas da Ivy League no país. Apesar de amarem seus empregos, essas pessoas ainda ocupam cargos com baixos salários que de forma alguma lhes permitem ganhar o dinheiro necessário para pagar rapidamente seus empréstimos estudantis. Nestes casos, as pessoas lutam para recuperar da dívida e passam a maior parte das suas vidas pagando esses empréstimos. Mas esses pagamentos podem se tornar mais fáceis de pagar com o plano de reembolso estendido.

Prós dos planos de reembolso de empréstimos estudantis

O plano de reembolso estendido ajuda as pessoas com níveis mais elevados de dívida a ter pagamentos mensais mais baixos e a distribuir o reembolso por mais 20 anos. A forma como funciona é que os estudantes que arrecadaram mais de US$ 30.000 em empréstimos estudantis a dívida do governo federal pode se qualificar para um plano de reembolso estendido. Entre as vantagens que as pessoas obtêm com este plano estão pagamentos mensais menores, podendo escolher pagamentos mensais fixos ou pagamentos graduais. Além disso, os pagamentos graduais aumentam um pouco a cada poucos anos. E as pessoas não precisam se inscrever neste plano todos os anos, ao contrário dos planos baseados em renda.

Contras dos planos de reembolso de empréstimos estudantis

No que diz respeito aos contras, podemos considerá-los desvantagens do plano de reembolso estendido, assim como existem para outros planos de reembolso. Pessoas com menos de US$ 30.000 em dívidas federais de empréstimos estudantis não são elegíveis para este plano. As pessoas com este plano pagarão muito mais juros ao longo da vida do empréstimo. Além disso, os pagamentos mensais são mais baixos, mas não são baseados na sua renda, ao contrário dos planos baseados na renda. Talvez a melhor opção para gerenciar uma combinação de empréstimos para educação seja focar especificamente em pagar um primeiro e depois escolher outro para focar.