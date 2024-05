Playoffs da NBA 2024 – Em uma pós-temporada dominada por estrelas em ascensão na casa dos 20 anos, Kyrie Irving ainda está de pé

COMO OS SEGUNDOS tiquetaqueando dentro do American Airlines Center de Dallas, Kyrie Irving e James Harden se aproximaram e trocaram o aperto de mão personalizado que criaram durante sua breve passagem juntos como companheiros de equipe do Brooklyn Nets antes de se abraçarem.

Irving tinha acabado de dar os retoques finais na série do primeiro turno do Dallas Mavericks, marcando 28 de seus 30 pontos na segunda metade da vitória no jogo 6 sobre o LA Clippers de Harden. À medida que os Mavs avançavam, alguns dos colegas de longa data de Irving começaram o verão mais cedo, quando um time do Clippers formado por estrelas de 30 e poucos anos, Kawhi Leonard, Paul George e Harden, foi eliminado.

E com isso, a geração mais velha de estrelas da NBA se foi, saindo da pós-temporada antes do início da segunda rodada – com uma exceção.

Irving, um dos principais motivos pelos quais os Mavericks estão a duas vitórias das finais da Conferência Oeste, continua de pé. Na verdade, há uma dúzia de jogadores ativos com pelo menos sete seleções All-Star. Irving é o único cuja equipe saiu do primeiro turno.

Essa percepção atingiu Irving, 32, enquanto ele realizava sua rotina pós-jogo após fechar o Clippers. LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Kevin Durant, do Phoenix Suns, co-estrelas de Irving em paradas anteriores, já haviam sido mandados para casa. Stephen Curry, do Golden State Warriors, três vezes adversário de Irving nas finais da NBA, não conseguiu sair do torneio play-in.

“Tenho competido com esses caras há muito tempo e os vejo todos os anos”, disse Irving à ESPN. “Tem sido praticamente a nossa geração comandando as finais, as finais da Conferência Leste, as finais da Conferência Oeste. [The shift has] apenas fui rápido. Não quero dizer que sei que aqueles caras estão olhando para a luz do túnel. Não posso falar por eles.

“Mas ver esta nova geração chegar e ver como tudo se desenrola, estou animado. Isso me mantém motivado e inspirado para continuar a liderar minha geração, porque eu era o mais jovem daquela geração assistindo-os.”

OS PLAYOFFS DA NBAe a faixa oeste em particular, estão sendo dominadas por superestrelas que ainda não atingiram o seu auge.

A série Mavericks-Oklahoma City Thunder apresenta dois finalistas do MVP de 25 anos: o companheiro de equipe de Irving, Luka Doncic, e Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City. Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, de 22 anos, ascendeu à estratosfera superior do estrelato como indiscutivelmente o jogador mais dominante da pós-temporada até agora.

“Essas crianças não têm medo”, disse Irving. “Quando você tem tanto talento e não tem medo, o mundo é seu.”

jogar 1:52 SGA marca 34 pontos e Thunder empata a série em 2 Os 34 pontos de Shai Gilgeous-Alexander alimentam a vitória do Thunder para igualar a série em 2-2 contra o Mavericks.

Irving, por outro lado, tem uma perspectiva que só vem com a experiência. Ele ganhou um campeonato da NBA, acertando a cesta de 3 pontos do jogo 7 para o Cleveland Cavaliers nas finais de 2016. E Irving suportou o caos, alguns dos quais ele reconhece ter criado, ao passar de Cleveland para o Boston Celtics e o Nets antes de aterrissar em Dallas antes do prazo final de negociação da temporada passada.

Os Mavs conseguiram adquirir Irving por um preço significativamente inferior ao normalmente pago em negociações por estrelas devido às controvérsias fora das quadras durante seu mandato no Brooklyn que deflacionaram seu valor. Mas ele é amado por toda a organização Mavs, onde a liderança equilibrada e o caráter de Irving são elogiados quase tanto quanto seu conjunto de habilidades. Ele é finalista do Prêmio de Cidadania J. Walter Kennedy da liga devido aos seus diversos esforços filantrópicos. E a voz de Irving é a que ressoa mais alto no vestiário de Dallas.

“Não há pânico. Há calma”, disse o técnico do Mavs, Jason Kidd, entre as séries. “Ele está sob controle. Seu tom quando fala com a equipe é confiante. É ótimo ter alguém assim no vestiário nesta época do ano.”

Essa calma está sendo testada durante a série de semifinais do Oeste, que chega até mesmo ao Jogo 5 de quarta-feira, em Oklahoma City. O Thunder está se preparando defensivamente contra Doncic e Irving, forçando o conjunto a jogar no trânsito e mantendo a dupla de estrelas do Dallas com 37,0 pontos combinados por jogo. Irving ficou duas vezes com pontuação total de um dígito na série, o que aconteceu apenas duas vezes em sua carreira nos playoffs. Irving pregou para seus companheiros de equipe e lembrou a si mesmo, após a derrota no jogo 4 de segunda-feira, de “manter-se equilibrado e em paz” durante os altos e baixos da série contra o principal cabeça-de-chave do Ocidente.

“É o sonho de um competidor”, disse Irving depois que Gilgeous-Alexander levou o Thunder à vitória por 100-96 para empatar a série.

Irving, que teve média de 25,6 pontos, 5,0 rebotes e 5,2 assistências por jogo para o Mavs, que conquistou 50 vitórias durante a temporada regular, sorriu quando questionado após o argumento decisivo do primeiro turno se ele sentia que ainda estava no auge. “Estou começando”, disse ele.

Ele brincou sobre ser o “Benjamin Button” da NBA, envelhecendo ao contrário. Ele mergulhou seis vezes nesta temporada, o maior número de todos os anos de sua carreira, igualando o total de toda a sua passagem por 143 jogos no Brooklyn. Ele ainda deslumbra com sua velocidade com a bola nas mãos, como em um contra-ataque de um homem só contra o Clippers, quando ele fez uma clínica de manejo de bola enquanto corria pela quadra antes de executar uma difícil finalização com a esquerda.

Um olheiro adversário classificou Irving, que prontamente admite ter sido criticado defensivamente durante grande parte de sua carreira e diz que gosta dessa faceta do jogo agora, como o segundo melhor defensor com bola dos Mavs, atrás do atacante Derrick Jones Jr.

De acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information, Irving ocupa o segundo lugar na NBA em deflexões (31) e recuperações defensivas de bolas perdidas (oito) durante os playoffs. Os oponentes acertaram 38% (33 de 87) com Irving como o principal defensor nesta pós-temporada e estão com média de apenas 0,72 pontos por isolamento direto contra ele, de acordo com o Second Spectrum. Ele foi o principal defensor em 15 viradas, empatado em sexto lugar por qualquer jogador nesses playoffs.

“Ele é jovem, cara”, disse Doncic com um sorriso antes da estreia da série em Oklahoma City. “Ele ainda é jovem.”

IRVING ACREDITA SÉRIO que ele nunca foi tão adequado para uma sequência de playoffs.

Ele discute abertamente sua “jornada”, especialmente conectando-se com sua herança nativa americana, agradecendo a seu terapeuta em uma entrevista coletiva pós-jogo após a vitória dos Mavs no jogo 6 sobre os Clippers.

E Irving tem certeza de que está na melhor condição física de sua carreira, porque aprendeu a ser cuidadoso no cuidado do corpo. Por exemplo, Irving faz seu extenso treino individual antes do jogo três horas antes do início do jogo para ter tempo de fazer massagens e outros trabalhos em seu corpo. No início de sua carreira, Irving disse que chegaria à arena talvez 90 minutos antes do jogo.

“Eu estive esperando, esperando, esperando que esta época da minha carreira chegasse aos 30 anos, dominando o jogo mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em termos de QI, passando por toneladas de batalhas, falhando no palco público”, Irving disse. “Já passei por muitas derrotas para poder entender o que é preciso para vencer e também apreciar momentos como este, quando você tem uma equipe especial ao seu redor e caras altruístas.

“Você não quer considerar isso garantido, porque como concorrente, especialmente neste negócio, isso não acontece com frequência. Não é como se você tivesse garantia de chegar às finais da Conferência Leste ou da Conferência Oeste todos os anos. . E eu, como jovem, acho que tomei isso como certo.”

EPA/ADAM DAVIS

Irving, que está em sua 13ª temporada, reconheceu que ocasionalmente passam por sua cabeça pensamentos sobre quanto tempo sua carreira na NBA durará. Na próxima respiração, ele notou o quanto a tecnologia médica e de exercícios avançou, ajudando as estrelas a estender suas carreiras até os 30 anos ou talvez além.

“Ei, vejo caras melhorando aos 39 anos”, disse Irving. “Eu vejo alguém melhorando aos 39.”

Isso, é claro, é uma referência a James, com quem Irving estrelou durante as corridas finais dos Cavaliers antes de solicitar ser negociado com Cleveland.

James implorou publicamente para fazer dupla com Irving novamente na temporada passada, depois expressou sua decepção quando os Mavs, e não os Lakers, negociaram por ele. Los Angeles priorizou a continuidade em vez de buscar Irving como agente livre durante o verão, quando ele assinou novamente com Dallas em um contrato de três anos no valor de US$ 120 milhões mais incentivos.

Mas Irving não está gastando energia imaginando o que poderia ter acontecido. Ele aprecia a oportunidade que tem e as possibilidades que estão por vir.

“Não há tempo para arrependimentos, cara”, disse Irving. “Tenho 32 anos agora e esse tempo já passou. Consegui fazer as pazes com isso e também entender que precisava que esses momentos acontecessem para entender onde estou agora e ser eu como pessoa Portanto, esse negócio irá pregar peças em você mentalmente se você continuar a olhar para o passado e para quem você poderia ter sido e o que poderia ter sido.

“Eu me peguei fazendo isso com bastante frequência, mas agora é só olhar para frente, cara. O futuro é lindo.”