Playoffs da NBA 2024 – Especialistas prevêem as finais da conferência Celtics-Pacers, Timberwolves-Mavericks e o MVP de cada série

As finais da conferência da NBA estão aqui. Qual dos quatro últimos times da liga jogará pelo Troféu Larry O’Brien no próximo mês?

O Boston Celtics continua sendo o favorito ao título, apesar do status incerto do grande homem Kristaps Porzingis, que não joga desde 29 de abril devido a uma distensão na panturrilha. Fontes disseram a Adrian Wojnarowski da ESPN na sexta-feira que Porzingis deve perder pelo menos os dois primeiros jogos da série contra o Indiana Pacers.

Enquanto isso, o Minnesota Timberwolves e o Dallas Mavericks entram em sua série logo após eliminarem os dois primeiros colocados da Conferência Oeste.

Quem avançará para as finais? Antes do jogo 1 entre Celtics e Pacers (20h ET na ESPN), nossos especialistas da NBA estão prevendo cada confronto final da conferência, incluindo quais superestrelas podem levar para casa as honras de MVP de cada série.

Finais Leste

Kendra Andrews: Celtics em 6 | MVP da série: Jayson Tatum

Jerry Bembry: Pacers em 7 | MVP da série: Tyrese Haliburton

Tim Bontemps: Celtics em 6 | MVP da série: Jayson Tatum

Israel Gutiérrez: Celtics em 6 | MVP da série: Derrick White

Chris Arenque: Celtics em 5 | MVP da série: Derrick White

Tim Legler: Celtics em 7 | MVP da série: Jayson Tatum

Tim MacMahon: Celtics em 6 | MVP da série: Jrue Holiday

Marcos Bobby: Pacers em 6 | MVP da série: Pascal Siakam

David McMenamin: Celtics em 5 | MVP da série: Jayson Tatum

Kevin Pelton: Celtics em 5 | MVP da série: Jaylen Brown

Omar Raja: Celtics em 5 | MVP da série: Jaylen Brown

Jorge Sedano: Celtics em 6 | MVP da série: Jayson Tatum

Ramona Shelburne: Celtics em 6 | MVP da série: Jayson Tatum

André Snellings: Celtics em 7 | MVP da série: Jayson Tatum

Marc J. Spears: Celtics em 6 | MVP da série: Jayson Tatum

Ohm Youngmisuk: Celtics em 6 | MVP da série: Jayson Tatum

Contagem final

Vencedor: Celtics 14, Pacers 2.

MVP da série: Jayson Tatum 9, Jaylen Brown 2, Derrick White 2, Tyrese Haliburton 1, Jrue Holiday 1, Pascal Siakam 1.

Finais Oeste

Kendra Andrews: Timberwolves em 6 | MVP da série: Anthony Edwards

Jerry Bembry: Timberwolves em 6 | MVP da série: Anthony Edwards

Tim Bontemps: Mavericks em 6 | MVP da série: Luka Doncic

Israel Gutiérrez: Mavericks em 6 | MVP da série: Luka Doncic

Chris Arenque: Mavericks em 7 | MVP da série: Luka Doncic

Tim Legler: Mavericks em 7 | MVP da série: Luka Doncic

Marcos Bobby: Mavericks em 6 | MVP da série: Kyrie Irving

David McMenamin: Timberwolves em 6 | MVP da série: Jaden McDaniels

Kevin Pelton: Timberwolves em 7 | MVP da série: Anthony Edwards

Omar Raja: Timberwolves em 6 | MVP da série: Anthony Edwards

Jorge Sedano: Timberwolves em 7 | MVP da série: Anthony Edwards

Ramona Shelburne: Timberwolves em 7 | MVP da série: Anthony Edwards

André Snellings: Timberwolves em 6 | MVP da série: Anthony Edwards

Marc J. Spears: Timberwolves em 7 | MVP da série: Anthony Edwards

Ohm Youngmisuk: Mavericks em 7 | MVP da série: Luka Doncic

Contagem final

Vencedor: Timberwolves 9, Mavericks 6.

MVP da série: Anthony Edwards 8, Luka Doncic 5, Kyrie Irving 1, Jaden McDaniels 1.