Playoffs da NBA 2024 – Por dentro da partida de xadrez ‘selvagem’ entre Nuggets e Timberwolves

A dois jogos das semifinais da Conferência Oeste da NBA, o Minnesota Timberwolves não estava apenas derrotando os campeões em título – eles os estavam estrangulando.

A defesa dos Wolves, classificada em primeiro lugar na liga durante a temporada regular, passou de impenetrável no jogo 1 a totalmente absurda no jogo 2 contra o Denver Nuggets. E apesar de ter perdido Rudy Gobert, quatro vezes jogador defensivo do ano, que estava ausente do time no nascimento de seu primeiro filho, o enxame de defensores de Minnesota só parecia se multiplicar.

“Ouvi alguém dizer que eram sete Timberwolves em quadra”, disse o atacante do Minnesota, Jaden McDaniels, à ESPN no início da série. “É realmente assim quando você está jogando na defesa [with this team].”

Depois de vencer o jogo 1 fora de casa, os Wolves assediaram o guarda do Nuggets, Jamal Murray, em uma exibição de 1 em 10, limitaram o pivô Nikola Jokic a oito pontos, forçaram o três vezes MVP a quatro reviravoltas e mantiveram Denver com 32,6% de arremessos no caminho. para uma vantagem de 26 pontos no intervalo do Jogo 2.

Não foi apenas o reconhecimento adequado e as rotações defensivas. Havia um certo estilo nos esquemas sufocantes de Minnesota.

Um clipe de Nickeil Alexander-Walker, o guarda esguio e de 1,80 metro dos Wolves, pegando Murray em quadra inteira se tornou viral e mostrava Alexander-Walker exibindo um sorriso quase maníaco no rosto de Murray depois de absorver um golpe no corpo quando Murray tentou para se libertar no círculo central. “Eu estava tão perdido no fluxo”, disse Alexander-Walker após o jogo 2.

A pressão com a bola do Minnesota aumentou ainda mais quando Alexander-Walker se juntou a McDaniels. As duplas da dupla incomodaram Murray a tal ponto que o guarda normalmente constante teve que se livrar da bola ou arriscar uma reviravolta.

Os Wolves, dois jogos depois de sua primeira aparição na semifinal da conferência em 20 anos, foram o brinde da liga.

Anthony Edwards, de 22 anos, ouviu comparações com Michael Jordan por marcar 70 pontos no início de 2 a 0 dos Wolves. McDaniels, de 23 anos, a quem o técnico do Minnesota, Chris Finch, às vezes se refere como “Scottie Pippen” e que disse à ESPN: “Parece que meus membros continuam crescendo [and] às vezes é difícil até mesmo controlar meus braços porque eles são muito longos”, estava sendo anunciado como um protótipo de barreira defensiva.

Mas apenas 10 dias depois, os Wolves perderam três jogos consecutivos pela primeira vez em toda a temporada e estão à beira da eliminação rumo ao jogo 6 de quinta-feira em casa (20h30 horário do leste na ESPN). Com dois jogos obrigatórios pela frente para salvar uma das temporadas de maior sucesso da franquia, como o Minnesota passou de campeão mundial à beira da eliminação?

Ao ficar perigosamente para trás em uma das partidas de xadrez mais intrigantes desta pós-temporada.

jogar 1:25 Windhorst sobre Jokic: ‘Estamos vendo um mestre absoluto trabalhando’ Brian Windhorst explica porque os Timberwolves estavam indefesos contra Nikola Jokic no jogo 5.

Os Nuggets mudaram a forma como usam Murray

O cronograma permitiu uma rara pausa de três dias enquanto a série mudava de Denver para Minneapolis para o jogo 3. Enquanto os Wolves aguardavam uma suspensão que nunca veio, com Murray sendo multado em US$ 100.000 por jogar uma toalha e almofada térmica na quadra em frustração no no meio da vitória do Minnesota por 106-80 no jogo 2, o tempo de folga foi benéfico de várias maneiras para o Nuggets.

Murray, que estava lidando com uma distensão na panturrilha esquerda sofrida no primeiro round contra o Los Angeles Lakers, teve a oportunidade de descansar. Enquanto isso, o técnico do Denver, Michael Malone, teve a oportunidade de se ajustar.

Malone mergulhou nos filmes dos dois primeiros jogos da série, procurando uma maneira de fazer com que Murray se parecesse mais com o jogador que construiu a reputação de um dos melhores jogadores dos playoffs da liga.

Malone descobriu – pegando a bola fora das mãos de seu armador, e tendo Jokic ou o atacante Aaron Gordon iniciando o ataque. Gordon, por sua vez, trouxe a bola para 15 posses de bola no Jogo 3, depois de fazê-lo apenas 17 vezes nos Jogos 1 e 2.

Os toques extras deram continuidade ao ritmo ofensivo de Gordon. Depois de marcar 20 pontos em 57,1% de arremessos no Jogo 2, ele teve média de 19,7 pontos em 69,7% nas próximas três vitórias do Nuggets.

A ativação de Gordon não apenas salvou Murray de ser pressionado por 94 pés, mas também evitou que Gobert, com 7-1, se posicionasse fora da bola como um protetor de aro móvel. E depois de marcar apenas oito pontos em arremessos de 3 de 18 no jogo 2, Murray marcou 24 em arremessos de 11 de 21 no jogo 3, enquanto o Nuggets derrotava os Wolves em sua casa.

“Como Jamal vai, nós vamos”, disse uma fonte do Nuggets à ESPN após o jogo 3. “Muito simples”.

Murray continuou nos jogos 4 e 5, com média de 17,5 pontos em 48,4% de arremessos e seis assistências em mais duas vitórias para colocar o Nuggets em 3-2.

Denver explorou ainda mais a tática nos jogos 4 e 5. Em cada um desses jogos, Gobert defendeu o jogador que trouxe a bola em 18 posses, de acordo com dados de rastreamento do Second Spectrum, empatando em seu terceiro maior número em um jogo acima de 11- ano de carreira.

jogar 0:26 Ant Edwards após o jogo 5 dominante de Jokic: ‘Eu apenas rio’ Anthony Edwards elogia Nikola Jokic por ser o melhor jogador em quadra com um duplo-duplo no jogo 5.

O MVP preparou o Jogador Defensivo do Ano – sendo ainda mais lento

Depois de perder dois jogos em casa, o Nuggets retribuiu o favor ao vencer os jogos 3 e 4 no Target Center de Minnesota. Mas Edwards os fez suar por isso.

Ele marcou 44 pontos no jogo 4, atingindo o patamar de 40 pontos pela terceira vez nesta pós-temporada. Se não fosse por uma corrida de 8 a 0 em Denver nos 20 segundos finais do segundo quarto ou por Karl-Anthony Towns acertando 1 de 10 no primeiro tempo a caminho de uma noite de 5 de 18, Minnesota poderia muito bem ter sido o time que busca vencer a série na quinta-feira.

O jogo 5 pertenceu exclusivamente a Jokic. E o pivô do Nuggets teve um desempenho digno do troféu de MVP que recebeu do comissário da NBA, Adam Silver, antes do jogo.

Depois que os Wolves mantiveram Jokic relativamente sob controle nos jogos 1 e 2 – ele teve média de 24 pontos, 12 rebotes e 8,5 assistências, mas acertou 42,1% de campo, 20% de 3 com 5,5 giros – McDaniels ainda estava cauteloso com a força que eles usavam. estavam contando.

“Só ele andando na quadra faz nossas antenas subirem”, disse McDaniels à ESPN antes do jogo 3. “Só para esta série, quando [Jokic] pega a bola, tentamos ir até o nosso homem porque sabemos o quão bom ele é como passador.

“Ele poderia marcar também. Preferimos deixá-lo marcar, na verdade. Só porque todo mundo está envolvido? Acabou, cara.”

Jokic fez as duas coisas no jogo 5, marcando 40 pontos em 15 de 22 arremessos e distribuindo 13 assistências com zero reviravoltas. Ele fez isso indo direto para Gobert. Depois de acertar apenas 11 de 28 (39,3%) com Gobert como seu principal defensor nos primeiros quatro jogos da série, Jokic acertou 8 de 9 contra ele (88,9%), de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information.

“Estou apenas tentando ler e ser agressivo”, disse Jokic após a vitória de terça-feira. “Hoje foi uma noite muito boa para mim.”

Sem Conley para dividir as tarefas de manejo da bola na terça-feira, Edwards controlou a ação mais do que durante toda a temporada. Seus 102 toques empataram, o segundo maior número que ele teve em um jogo em toda a sua carreira, incluindo temporada regular e playoffs, de acordo com o Second Spectrum.

E os Nuggets continuaram enviando corpos para ele. As 29 equipes duplas que Edwards enfrentou no Jogo 5 foram mais do que ele enfrentou nos primeiros quatro jogos da série combinados.

“Isso foi uma loucura”, disse Edwards sobre a atenção defensiva extra depois de terminar com 18 pontos em 5 de 15 arremessos. “Hoje foi uma loucura, com certeza. Sim, hoje foi uma loucura.”

Qual é uma palavra apropriada para descrever a série como um todo. Antecipação selvagem. Apresentações selvagens. Balanços selvagens. E ajustes extremamente bem-sucedidos por parte dos campeões em defesa contra uma equipe dos Wolves agora encarregada de fazer o seu próprio.