Playoffs da NBA de 2024: a melhor enterrada posterizante de todas as séries

Depois de executar um conjunto ofensivo bem executado, um cortador recebe a bola ao voar pelo meio da pista, onde encontra um defensor na borda. Seguem-se “Oohs” e “aahs”, ou o silêncio enche a arena.

O som do barulho do aro ou o apito de um árbitro sinalizando um e-1 só pioram a jogada para o defensor posterizado. Colegas de equipe pulando e segurando uns aos outros no banco aumentam ainda mais o ego do mergulhador.

Um congestionamento de pôsteres pode mudar drasticamente o jogo.

Não faltaram pôsteres durante os playoffs da NBA de 2024, o mais recente do atacante do Oklahoma City Thunder, Jalen Williams, no jogo 2 contra o Dallas Mavericks.

Aqui está uma olhada nos melhores pôsteres de cada série durante a pós-temporada deste ano.

Semifinais da conferência

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks, jogo 2: Jalen Williams

jogar 0:28 J-Dub lança uma estrondosa jam de retrocesso Jalen Williams faz os fãs do Thunder latirem com um golpe enfático.

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets, Jogo 1: Michael Porter Jr.

jogar 0:18 MPJ dá enterrada enfática com uma mão Michael Porter Jr. pega um lançamento de Reggie Jackson e acerta com autoridade.

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers, jogo 2: Caris LeVert

PÔSTER DE OG DE TODOS OS ÂNGULOS 🤯 pic.twitter.com/JzM2vJJMJa – KNICKS DE NOVA IORQUE (@nyknicks) 3 de maio de 2024

Indiana Pacers x New York Knicks, Jogo 1: Myles Turner

jogar 0:20 Haliburton encontra Turner no chão para uma enterrada massiva com uma mão Tyrese Haliburton encontra Myles Turner aberto na pista, e ele se vira e desfere um grande golpe.

Primeiro round

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers, play-in: LeBron James

jogar 0:22 A enterrada com uma mão de LeBron encerra a sequência selvagem Zion Williamson nega LeBron James com um bloqueio feio, mas depois que Zion erra o chute no lado oposto, LeBron desfere um golpe massivo na chance de contra-ataque.

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns, jogo 4: Anthony Edwards

jogar 0:17 Anthony Edwards salta da academia para uma enterrada desagradável em pôster Anthony Edwards voa pela pista para uma enterrada cruel no final do quarto.

LA Clippers x Dallas Mavericks, jogo 6: Daniel Gafford

jogar 0:28 Daniel Gafford enterra Ivica Zubac com pôster desagradável Daniel Gafford abre caminho para a pintura e lança um golpe estrondoso e 1 sobre Ivica Zubac.

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans, jogo 3: Trey Murphy III

jogar 0:24 Trey Murphy III dá uma enterrada no beco sem saída CJ McCollum lança para Trey Murphy III para uma doce enterrada.

Boston Celtics x Miami Heat, jogo 4: Derrick White

jogar 0:20 Derrick White joga enterrada lá embaixo Derrick White lança sobre três jogadores do Heat sob a cesta.

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic, jogo 4: Moritz Wagner

jogar 0:26 A enterrada de Mo Wagner deixou os fãs de Magic entusiasmados Mo Wagner contorna Jarrett Allen e acerta uma enterrada no início do quarto período.

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers, Jogo 1: Brook Lopez

New York Knicks x Philadelphia 76ers, jogo 6: OG Anunoby