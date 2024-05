Playoffs da NBA de 2024 – As maiores conclusões de um caótico Jogo 1 entre Boston e Indiana

O jogo 1 de terça-feira das finais da Conferência Leste entre Boston Celtics e Indiana Pacers teve um pouco de tudo.

Houve um nível histórico de ofensa. As duas equipes somaram 261 pontos, o jogo com maior pontuação até agora nesta pós-temporada e o maior número de pontos combinados em um jogo de finais de conferência desde 1987.

Houve rotatividades críticas. Os Pacers perderam 22 vezes, o segundo maior nesta temporada, mas isso não impediu o azarão de superar vários déficits de dois dígitos, incluindo uma corrida de 12 a 0 do Celtics para abrir o jogo.

Houve tiros de longa distância que mudaram o impulso. O guarda All-Star do Pacers, Tyrese Haliburton, acertou dois deles, um de 35 pés pouco antes do intervalo e outro que bateu na tabela duas vezes antes de tocar a campainha do terceiro quarto.

Tudo levou aos frenéticos momentos finais do regulamento que contaram com vários erros dos Pacers, culminando com o ala do Celtics, Jaylen Brown, enterrando um escanteio contestado de 3 pontos que forçou a prorrogação e ajudou o Boston a obter uma vitória milagrosa por 133-128.

Agora que estamos atualizados sobre um dos jogos mais selvagens da pós-temporada de 2024, nossos especialistas da NBA estão analisando os maiores momentos do Jogo 1, o que pode ser o próximo Jogo 2 de quinta-feira (20h ET na ESPN) e como descreva aquela sequência selvagem no final do TD Garden de Boston.

jogar 1:31 Jaylen Brown enterra 3 nos segundos finais para empatar o jogo contra o Pacers Após o erro de Pascal Siakam, o Celtics recupera a bola e o escanteio contestado de Jaylen Brown empata com 5,7 restantes no quarto período.

Qual é a sua maior lição do Jogo 1?

Tim Bontemps: Os Celtics escaparam. Boston estava a segundos de cair para 15-15 em casa nas últimas três pós-temporadas – uma estatística inexplicável para um time que perdeu apenas quatro vezes no TD Garden durante a temporada regular de 2023-24 – e perder outro jogo para um playoff massivo azarão. E ainda assim, Boston encontrou uma maneira de sobreviver atrás do empate em 3 de Jaylen Brown – e da postura e presença do guarda Jrue Holiday. Em muitos aspectos, este foi o primeiro verdadeiro jogo de playoff que Boston disputou nesta pós-temporada, e Holiday entregou tudo o que os Celtics esperavam que ele entregasse quando o adquiriram na véspera do campo de treinamento em setembro.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Jamal Collier: Os Pacers mostraram que podem conviver com os Celtics. Poucos minutos de jogo, depois que o Boston alcançou uma vantagem de 12 a 0 no primeiro quarto, parecia que o jogo estava prestes a explodir. Mas o Indiana respondeu como fez durante toda a temporada, superando duas deficiências separadas de dois dígitos no jogo para assumir a liderança em ambas as vezes. Os Pacers mostraram que têm um plano para tornar esta série competitiva contra o Celtics, especialmente se Haliburton puder continuar atirando tão bem. Ele acertou seis cestas de 3 pontos no jogo 1, incluindo buzinas consecutivas para encerrar o segundo e terceiro quartos.

Chris Arenque: Playoffs ou não, esta será uma série extremamente agitada – mesmo nos momentos finais, que podem e devem causar mais caos do que estamos acostumados.

Mais importante ainda, já estamos vendo que Indiana provavelmente perderá a batalha do lance livre por uma margem considerável em cada jogo. Durante a temporada regular, por tentativa de arremesso, os Pacers enviaram seus oponentes para a linha com a taxa mais alta da liga, enquanto os Celtics enviaram seus oponentes para a faixa com a taxa mais baixa da NBA. Essa dicotomia ocorreu no Jogo 1. Boston acertou 30 lances livres contra 10 de Indiana, e Jayson Tatum fez 12 tentativas sozinho.

Qual é o grande ajuste que poderíamos ver no Jogo 2?

Bontemps: Boston precisa desesperadamente melhorar sua defesa dentro da linha de 3 pontos. Indiana acertou 62,5% na faixa de 2 pontos no Jogo 1 – 66,1% no final do regulamento – enquanto o Celtics sentia a perda da proteção de pintura de Kristaps Porzingis, de 2,10 metros. Brown disse após o jogo que Boston teve que se ajustar ao nível de ritmo de Indiana à medida que o jogo avançava, apesar dos Pacers precisarem superar uma exaustiva série de sete jogos contra o New York Knicks há apenas dois dias.

Temos tudo o que você precisa para acompanhar durante as finais da conferência. • Estrelas, estatísticas para jogos finais de conferência

• Dor: 4 competidores, 4 competições finais

• Shelburne: O que Edwards significa para os lobos

• Windhorst: A rivalidade Haliburton-Brunson

Mineiro: Os Pacers têm que cuidar da bola. É óbvio e não foi um problema para a Indy durante a maior parte desta temporada (eles tiveram a média do segundo menor número de turnovers por jogo entre os times dos playoffs que entraram no Jogo 1), mas os Pacers foram descuidados com a bola quando ela mais importava no final de Jogo 1. O pivô do Indiana, Myles Turner, disse que foi a primeira vez durante esta sequência de playoffs que ele pensou que o time mostrou sua idade com erros tão incomuns. Qualquer que seja a causa, os Pacers terão que segurar a bola no Jogo 2 e não permitir que o Boston chegue perto dos 32 pontos de virada que registraram no primeiro jogo.

Arenque: Depois de como os Pacers avançaram tarde, eu não ficaria surpreso se os Celtics procurassem uma maneira de fortalecer as coisas defensivamente na hora da embreagem, seja através de diferentes padrões de troca ou simplesmente jogando mais alto e arriscando sair um pouco mais da área do aro. vulnerável; especialmente considerando o quão raramente Indiana chegava à linha de lance livre.

Especificamente, os Pacers eliminaram o grande homem de 37 anos, Al Horford, do meio-campo no quarto período e na prorrogação, acertando 6 de 9 tentativas quando Horford era o principal defensor durante esse período. Isso não deveria ser uma surpresa; os Pacers foram o time de arremesso médio mais eficiente da liga durante a temporada regular.

Os momentos finais do regulamento e da prorrogação foram ____.

Bontemps: Caótico. Houve passes selvagens. Rotatividades inexplicáveis. Tiros abertos errando feio. Foi tudo o que vem com o cadinho dos momentos finais de um jogo de playoff. Tanto Jaylen Brown quanto Jrue Holiday disseram essencialmente a mesma coisa após o jogo: Boston nunca acreditou que o jogo terminasse até que realmente terminasse. Os Celtics podem ter sido os únicos dentro do TD Garden a acreditar nisso, mas acabaram tendo razão.

Mineiro: Imprevisível. Esse jogo passou de “perto, mas Boston não parece realmente ameaçado aqui” para “espere, os Pacers vão roubar este jogo” para “Nossa, como os Pacers estragaram isso?” Perder um jogo de playoff depois de receber a bola com três pontos faltando 10 segundos para o final colocou os Pacers em uma categoria com perdedores historicamente improváveis; eles foram o primeiro time a perder um jogo dos playoffs dessa forma desde 1997-98.

Arenque: Feio. Indiana cometeu tantos erros do tipo “nunca estivemos aqui”. Haliburton perdeu a bola várias vezes e esperou muito para chutar porque o tempo regulamentar expirou. Os Pacers forçaram um terrível passe para dentro de campo no final, embora tivessem um tempo limite de sobra. E nada disso sequer toca no fato de que Haliburton parecia estar tentando cometer uma falta intencional tardia na transição, o que teria dado ao Boston dois lances livres críticos.

Ao todo, Indy teve mais que o dobro de turnovers (cinco) do que field goals (dois) nas 5:30 finais do regulamento e da prorrogação. Boston também cometeu muitos erros. Mas como favorito e clube com vantagem em jogar em casa, o Celtics pode pagar por isso. Os Pacers não podem.

ESPN Stats & Information contribuiu para esta história.