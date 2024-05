Playoffs da NBA de 2024 – Jogadores de Nova York e Indiana focados no presente

As memórias das batalhas dos playoffs da década de 1990 entre o New York Knicks e o Indiana Pacers estiveram à margem da atual série semifinal da Conferência Leste nas últimas duas semanas. Literalmente.

No Madison Square Garden, os ex-Knicks John Starks e Patrick Ewing são frequentadores regulares da quadra, e seus destaques nessas séries épicas de sete jogos foram reproduzidos no videoboard em cada jogo para maximizar a nostalgia. Os ex-Pacings Dale Davis e Antonio Davis acenaram para a multidão de seus assentos na quadra em Indianápolis para lembrar os fãs de suas vitórias naquela época.

Reggie Miller foi contratado especificamente para convocar o Jogo 2 para a TNT, e o lendário fã dos Knicks, Spike Lee, trouxe as últimas páginas dos tablóides emolduradas de suas famosas interações daquela época.

É tudo um ótimo alimento para torcedores e ex-jogadores de uma certa idade.

Em temporadas consecutivas, 1994 e 1995, os Pacers e os Knicks se enfrentaram nos playoffs, com ambas as séries disputando sete jogos completos. Cada lado ganhou um. Em 1994, os Knicks venceram as finais da conferência e avançaram para as finais da NBA pela primeira vez em 21 anos.

E em 2000, os Pacers venceram o New York em seis jogos nas finais da conferência para fazer sua única aparição nas finais.

Mas os jogadores atuais? Eles estão mais interessados ​​em sua própria história do que nas imagens granuladas pré-HD.

Apenas seis jogadores ativos dos Knicks e Pacers – Alec Burks, Josh Hart, James Johnson, Doug McDermott, TJ McConnell e Pascal Siakam – estavam vivos em 1995. Nenhum deles se lembra dos oito pontos de Miller em nove segundos no final do jogo 1 de aquela série.

Os Knicks e Pacers deste ano estão muito mais focados na oportunidade que têm agora, mesmo que algum dia possam ser eles sentados na quadra olhando os destaques da longa série de 2024, que durou sete jogos.

“Para muitos de nós, esta é a nossa primeira experiência nos playoffs, muito menos o primeiro jogo 7”, disse Tyrese Haliburton, All-Star do Pacers, que nunca havia competido em um jogo dos playoffs antes desta temporada. “O Garden é um ambiente inacreditável e a torcida vai estar agitada. E ainda não vencemos lá. Então, temos que provar que somos capazes de fazer isso.”

A disputa de domingo (15h30 horário do leste dos EUA na ABC) será apenas o terceiro jogo 7 no MSG desde 1974 e o primeiro desde 1995, quando os Pacers surpreenderam os Knicks por 97-95, com os futuros membros do Hall da Fama Ewing e Miller marcando 29 pontos cada. pontos, mas Ewing perdeu uma possível bandeja para empatar o jogo na campainha.

Enquanto os Knicks se reagrupavam após uma derrota de 13 pontos na noite de sexta-feira em Indianápolis, eles se consolaram com a vantagem de jogar em casa que possuem. Os Knicks estão 5-1 em casa nesta pós-temporada, enquanto os Pacers estão 1-5 fora de casa. Na história da NBA, excluindo os jogos em locais neutros na bolha de Orlando em 2020, os times da casa estão 110-35 (0,759) no jogo 7.

“É definitivamente algo pelo qual lutamos, ter a vantagem de jogar em casa o máximo que pudermos durante os playoffs”, disse o técnico do Knicks, Tom Thibodeau. “Estou muito feliz que o time tenha a mentalidade que temos. Mas não é dado só porque é em casa. Temos que ir lá e jogar – e eles estarão prontos, e nós estaremos pronto também.”

jogar 0:34 Lendas dos Knicks adoram o começo quente de Nova York John Starks, Larry Johnson e Latrell Sprewell estão adorando o início quente dos Knicks no Jogo 6.

Espera-se que três Pacers tenham minutos – Aaron Nesmith, Myles Turner e Siakam – têm experiência no Jogo 7. Pelos Knicks, Jalen Brunson, Donte DiVincenzo e OG Anunoby já jogaram o Jogo 7, mas nenhum aconteceu enquanto estavam com os Knicks.

Anunoby, que não joga desde o jogo 1 devido a uma distensão no tendão esquerdo, foi promovido de fora a questionável no sábado. Ele deve testar o tendão da coxa na manhã de domingo antes de tomar uma decisão.

“Espero que ambas as equipes estejam desesperadas”, disse Brunson, que fez 1 a 1 no jogo 7 quando estava com o Dallas Mavericks. “Você não vai vencer só porque está em casa. Você tem que trabalhar muito e nós temos que jogar bem.”

Brunson tem o hábito de ignorar momentos marcantes dizendo: “Vou pensar nisso quando me aposentar”. Este é mais um deles, seu primeiro Jogo 7 como Knick. Ele marcou dois pontos em 10 minutos em seu primeiro jogo 7, uma derrota em 2021, e depois fez 24 pontos em 11 de 19 arremessos na derrota do Phoenix Suns no jogo 7 um ano depois.

Nesta pós-temporada, ele tem média de 33,7 pontos, com dois jogos de 40 pontos nesta série, dando aos Knicks a chance de fechar em casa pela primeira vez desde 1999. Se o fizerem, avançarão para as finais da conferência. pela primeira vez desde que os Pacers os venceram, há 24 anos. Portanto, se Brunson conseguir levar Nova York à vitória em seu maior jogo como Knick, isso automaticamente ficará nos anais.

Há apenas seis meses, Haliburton disputou o que era então seu maior jogo como Pacer, durante a final do torneio da temporada. No verão passado, ele ficou animado porque os Pacers estavam programados para vários jogos na televisão nacional nesta temporada. Entrando na campanha, inclusive durante sua passagem pelo Sacramento Kings de 2020 a 2022, Haliburton tocou em rede nacional apenas uma vez.

Apesar da experiência desta temporada, Haliburton e os promissores Pacers ainda estão em território novo. Mesmo que o vencedor seja um azarão significativo contra o Boston Celtics na próxima rodada, há uma compreensão palpável sobre o que está em jogo.

“Acho que quando você é um time jovem e promissor, é fácil pensar, cara, nunca aparecemos na TV. As pessoas nunca conseguem nos ver jogar bem”, disse Haliburton. “Você tem que merecer. E acho que estamos no caminho certo para fazer isso… Temos que provar que merecemos esse destaque.”