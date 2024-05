Playoffs da NBA de 2024: O que decidirá o Celtics-Pacers nas finais da Conferência Leste?

Depois que o Indiana Pacers obteve o melhor desempenho de arremessos da história dos playoffs da NBA para avançar para as finais da Conferência Leste, Tyrese Haliburton queria estabelecer o recorde sobre o status de seu time como a surpresa dos playoffs de 2024.

“Não é por acaso”, disse o guarda All-Star no domingo, depois que Indiana conquistou o jogo 7 no Madison Square Garden. “Esperamos isso do nosso grupo e, depois de adicionarmos [Pascal Siakam]sabíamos que poderíamos realmente decolar.

Celtics (1) x Pacers (6) chefe IND Registro 64-18 47-35 Diferença de ponto. 11,4 (1º) 3.1 (8º) Desligado. avaliação 122,2 (1º) 120,5 (2º) Definitivamente. avaliação 110,6 (2º) 117,6 (24º) Classificação líquida 11,7 (1º) 2,9 (10º) Líder PPG Tatum (26,9) Siakam (21.3) Probabilidades da série -1000 +600 Probabilidades de título da NBA -155 +2500 Probabilidades cortesia da ESPN BET

“Realmente não importa o que alguém pensa, exceto as pessoas do nosso grupo de viagem. Porque não acho que ninguém aqui escolheu os Pacers para vencer a série.”

Após a vitória no jogo 7, as coisas não ficarão mais fáceis para o azarão Pacers, que antes desta temporada não havia vencido uma série de playoffs desde que chegou às finais da conferência em 2014. O próximo desafio: derrotar o Boston Celtics, com 64 vitórias, que estão na final do Leste pela sexta vez em oito temporadas.

Antes do Jogo 1 de terça-feira (20h ET na ESPN e ESPN2), aqui está uma olhada nos fatores que determinarão qual candidato avançará para as finais da NBA do próximo mês.

Como o Celtics e o Pacers chegaram aqui

Boston passou confortavelmente nas duas primeiras rodadas dos playoffs. O Celtics despachou o Miami Heat em cinco jogos, já que Jimmy Butler perdeu a série devido a uma lesão no joelho, já que apenas um desempenho histórico de arremessos do Miami no jogo 2 evitou uma raspagem.

O Celtics perdeu outro jogo 2 em casa contra o Cleveland, mas a saída de Donovan Mitchell devido a uma lesão na panturrilha após o jogo 3 transformou a série em outro triunfo de cinco jogos.

Indiana, por sua vez, chegou a este ponto com um ritmo ofensivo alucinante liderado por Haliburton. Mas há muito mais no ataque de segunda categoria da liga. Siakam ataca incansavelmente e dá ao jovem clube a necessária experiência nos playoffs no topo da rotação, enquanto o armador reserva TJ McConnell é essencial para indiscutivelmente o melhor banco da NBA por causa de seu subestimado saltador de médio alcance e sua habilidade de perseguir jogadores adversários por 94 pés.

Os especialistas inevitavelmente apontarão para os dois primeiros adversários do Indiana nos playoffs e citarão as lesões de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, e Julius Randle e OG Anunoby, do New York Knicks, entre outros. Mas os Pacers têm jovens talentos suficientes – especialmente no ataque – para se tornarem um jogador perene nos playoffs do Leste.

A disponibilidade de Porzingis é a maior incógnita de Boston

O pivô de 2,10 metros, que o Celtics adquiriu durante a entressafra para dar-lhes uma aparência diferente contra a troca de defesas nos playoffs, está afastado dos gramados devido a uma lesão na panturrilha desde o jogo 5 contra o Miami. Ele lentamente começou a aumentar sua atividade nas últimas semanas, mas deve perder pelo menos os dois primeiros jogos desta série, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN na sexta-feira.

Porzingis é um protetor de aro de elite e arremessador de 3 pontos que registrou recordes de carreira em porcentagem de arremessos de campo (52%) e porcentagem de arremessos efetivos (59%) nesta temporada, permitindo apenas 44,3% de arremessos na área, o segundo melhor entre os jogadores para disputar pelo menos 300 arremessos nesta temporada, de acordo com dados de rastreamento do Second Spectrum.

A defesa de Indiana pode se dar ao luxo de dobrar Tatum ou Brown?

Por não ver o Bucks ou o Knicks com força total, Indiana geralmente conseguiu evitar ter que defender várias estrelas ao mesmo tempo. Por causa disso, os Pacers foram capazes de lançar vários defensores no guarda do Knicks, Jalen Brunson, assim como foram capazes de lançar enxames em Lillard no primeiro round.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

A questão agora é se Indiana consegue defender bem o poderoso Celtics. Se os Pacers tentarem uma cobertura única contra as alas superestrelas do Boston, os Celtics poderão dominar a batalha de lances livres. Nenhum time da liga mandou adversários para a linha com mais frequência do que o Indiana nesta temporada.

A duplicação pode ser igualmente arriscada. O Celtics acertou mais cestas de 3 pontos do que qualquer outro time. No entanto, os Pacers renderam menos tentativas e acertos do que qualquer time da liga durante a temporada regular.

Partida para assistir: Haliburton x quadra de defesa mesquinha de Boston

Para ter uma chance nesta série, Indiana precisará de uma produção ofensiva de elite de seu principal armador contra a indiscutivelmente melhor quadra de defesa da liga, Jrue Holiday e Derrick White.

Os Pacers tiveram esse desempenho durante a vitória no torneio da temporada contra o Boston em 4 de dezembro, quando Haliburton fez 26 pontos com cinco cestas de 3 pontos, 13 assistências e 10 rebotes para avançar para as semifinais do IST em Las Vegas.

Holiday e White, no entanto, são longos e esguios o suficiente para causar muitos problemas a Haliburton ao longo da série. A dupla de Boston vem de uma vitória no jogo 5, na qual ajudou a segurar os guardas do Cleveland, Darius Garland e Max Strus, com 23 pontos combinados em 7 de 27 arremessos.

O ataque turboalimentado de Indiana é construído em torno da pontuação e da jogada de Haliburton. Holiday e White apresentam o desafio mais difícil até agora.

Wild card da série: a batalha de rebote

Se a defesa dos Pacers estiver dispersa – seja porque Indiana opta por um time duplo ou pela capacidade de Boston de espaçar a quadra com arremessadores – a questão do rebote pode ser crítica, assim como foi nas semifinais da conferência entre Nova York e Indiana.

No jogo 5 dessa série, durante o qual os Knicks começaram o guarda de 6 pés-1 Miles McBride sobre o atacante Precious Achiuwa de 6-8, Indiana teve dificuldades para defender Brunson. Quando eles correram em sua direção, ele jogou a bola para McBride, que serviu como rastreador e válvula de liberação no ataque.

Boston terá balcões semelhantes, potencialmente mais eficientes que os de Nova York. Os Pacers, que às vezes lutaram muito para manter os Knicks fora do vidro ofensivo, também podem ter esse problema contra os Celtics. Indiana ficou em 26º lugar na taxa de rebotes defensivos durante a temporada regular. No intervalo do Jogo 5, os Knicks tiveram mais rebotes ofensivos do que os Pacers total rebotes.

Estatística que pode definir a série: Pontos!

Os Celtics e os Pacers ficaram em primeiro e segundo lugar em eficiência ofensiva nesta temporada, mas cada finalista do Leste chegou lá de maneiras dramaticamente diferentes: Boston liderou a NBA em arremessos de 3 pontos, enquanto Indiana liderou a liga em pontos de pintura.

Esta é a sexta série de playoffs desde 1998 a apresentar o time melhor em 3s contra o time melhor em pontos de pintura, e a primeira em finais de conferência ou mais tarde desde as finais de 2000 entre o Pacers e o Los Angeles Lakers. Nos últimos cinco encontros, a equipe que liderou o campeonato em pontos de pintura venceu três deles.

Matt Williams, da ESPN Stats & Information, contribuiu para esta história.