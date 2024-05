Playoffs da Stanley Cup 2024: escolhas para as finais da conferência da NHL

O campo dos playoffs da Stanley Cup de 2024 está reduzido a quatro times. O New York Rangers enfrentará o Florida Panthers nas finais da Conferência Leste, com o jogo 1 marcado para quarta-feira à noite (8 ET, ESPN / ESPN +).

Enquanto isso, o Dallas Stars enfrenta o Edmonton Oilers nas finais da Conferência Oeste, com o Jogo 1 na quinta-feira (20h30 horário do leste dos EUA, TNT).

Quem vencerá cada série, dando o próximo passo rumo à Copa? Nossos especialistas em hóquei da ESPN fazem suas previsões.

CONFERÊNCIA LESTE

Sean Allen: Panteras em seis

Blake Bolden: Panteras em seis

John Buccigross: Panteras em sete

Ryan Callahan: Rangers em sete

Cassie Campbell-Pascall: Panteras em sete

Sachin Chandan: Rangers em sete

Ryan S.Clark: Panteras em sete

Linda Cohn: Rangers em sete

Ray Ferraro: Rangers em sete

Emily Kaplan: Rangers em sete

Tim Kavanagh: Rangers em sete

Peter Lawrence-Riddell: Panteras em sete

Steve Levy: Rangers em sete

Vicente Masi: Panteras em sete

Victoria Matiash: Panteras em sete

Sean McDonough: Rangers em sete

Marcos Messier: Rangers em sete

Mike Mônaco: Panteras em seis

Arda Öcal: Rangers em seis

Kristen Shilton: Panteras em sete

Subbanco PK: Rangers em sete

Bob Wischsen: Rangers em sete

Greg Wyshynski: Panteras em seis

Escolha de consenso: Rangers (12 de 23 escolhas)

CONFERÊNCIA OCIDENTAL

Sean Allen: Estrelas em seis

John Buccigross: Estrelas em sete

Ryan Callahan: Estrelas em seis

Cassie Campbell-Pascall: Estrelas em seis

Sachin Chandan: Estrelas em seis

Ryan S.Clark: Estrelas em sete

Linda Cohn: Estrelas em seis

Ray Ferraro: Estrelas em seis

Emily Kaplan: Estrelas em sete

Tim Kavanagh: Estrelas em seis

Peter Lawrence-Riddell: Estrelas em seis

Steve Levy: Estrelas em seis

Vicente Masi: Lubrificadores em sete

Victoria Matiash: Estrelas em seis

Sean McDonough: Estrelas em seis

Marcos Messier: Lubrificadores em sete

Mike Mônaco: Estrelas em sete

Arda Öcal: Lubrificadores em seis

Kristen Shilton: Estrelas em seis

Subbanco PK: Estrelas em seis

Bob Wischsen: Lubrificadores em sete

Greg Wyshynski: Lubrificadores em seis

Escolha de consenso: estrelas (17 de 22 escolhas)