Poderia Taylor Swift estar na abertura da temporada dos Chiefs contra os Ravens para torcer por Travis Kelce?

Ón Segunda-feira foi anunciado que o primeiro jogo da temporada regular da temporada de 2024 da NFL terá uma revanche do Campeonato AFC de 2023 jogo entre o Baltimore Ravens e o Kansas City Chiefs.

A etapa europeia de Swift da Eras Tour termina em agosto

Taylor Swiftquem era o Chefes amuleto da sorte ao longo da temporada de 2023 até o Super Bowlpoderia continuar sua seqüência de presenças na abertura da temporada.

A estrela pop, que está programada para completar uma turnê de 18 paradas ao redor Europa neste verão, terminará sua série de shows em Londres com uma surpreendente parada de seis noites em Estádio de Wembley sobre 20 de agosto.

Isto dá o “Marrom” signatário ampla oportunidade de voltar para Estádio Ponta de Flecha para torcer por seu namorado, Travis Kelce, e pelo resto dos jogadores dos Chiefs contra os Ravens.

Kelce foi visto em Domingo no quarto e último show de Swift em Paris, Françajunto com seu melhor amigo, Travis Ross, Gigi Hadid, Bradley Cooper, e Lenny Kravitz.

Rápido está pronta para terminar sua lista de Turnê Eras 2024 concertos com uma série de shows em Canadáespecificamente com três noites em Vancouver no Lugar BC sobre 8 de dezembro.

A missão de três turfas começa em casa para Chiefs

Andy Reid e ele Chefes tentará consolidar o status de dinastia do time contra um de seus rivais mais ferozes no AFC.

O confronto contra o Corvos irá trazer à tona a rivalidade entre dois dos NFL melhores zagueiros, Lamar Jackson x Patrick Mahomes.

Ambos os jogadores gostaram MVP status recentemente, com Mahomes recebendo as honras nos dois anteriores Super Bowlse Jackson conquistando o título da temporada após seu ano notável.

O jogo de abertura da temporada, agendado para Quinta-feira, 5 de setembro no Estádio Ponta de Flechaserá uma revanche da temporada passada AFC jogo do título que o Chefes levou para casa com uma vitória por 17-10.

Esta será a terceira vez que o Chefes sediará um jogo inicial nas últimas cinco temporadas.

De acordo com os livros dos recordes, já se passaram 12 anos desde a última vez que o Corvos conseguiram vencer um jogo em Cidade de Kansas.

O resto do Chefes a programação será anunciada junto com o restante da liga no Quarta-feira, 15 de maio no 20h horário do leste dos EUA sobre Rede NFL.