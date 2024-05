Polícia da Riot Gear reprime protestos na UCLA e detém várias pessoas

Policiais com equipamento de choque invadiram o campus da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, desmantelando um acampamento pró-palestino e detendo várias pessoas.

Alguns dos activistas reagiram, pulverizando os agentes com extintores de incêndio enquanto se recusavam a deixar as instalações da UCLA – mesmo depois de a polícia ter passado horas a ordenar-lhes que se dispersassem através de um altifalante.

Confira este vídeo… centenas de oficiais do CHP auxiliados pelo LAPD e pelo Gabinete do Xerife destruíram partes do acampamento enquanto fogos de artifício explodindo ou flashbangs eram ouvidos ao fundo.