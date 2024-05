Polícia de Costa Mesa persegue jovens acusados ​​de roubar carro a pé

TMZ. com

A polícia de Costa Mesa disse ao TMZ … os policiais encontraram um veículo que havia sido relatado como roubado na sexta-feira no meio do dia – e quando tentaram iniciar uma parada, fomos informados de que o carro não parou. .então a polícia teve que persegui-lo.

Fomos informados de que houve uma breve perseguição, que terminou com os sujeitos do veículo saltando sobre o carro… e os policiais tendo que persegui-los a pé – algo capturado pela câmera.

Confira o clipe… você pode ver o que parecem ser algumas pessoas correndo pela estrada, onde uma tonelada de carros estão parados em um semáforo… com o que parece ser muita atividade policial no local – – incluindo vários cruzadores e até helicópteros no céu.