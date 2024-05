Polícia de Louisville não confirma nenhum vídeo da câmera corporal da prisão de Scheffler

LOUISVILLE, Kentucky – Um porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville confirmou à ESPN no sábado que o policial que prendeu o jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, fora dos portões do Valhalla Golf Club na manhã de sexta-feira, não tinha seu gravador de vídeo corporal ativado durante o incidente.

No sábado anterior, o prefeito de Louisville, Craig Greenberg, disse ao Louisville Courier-Journal que não tinha certeza se o detetive Bryan Gillis estava usando uma câmera corporal no momento da parada de trânsito, mas que ela não estava ligada se ele estivesse. Greenberg disse que houve imagens capturadas por uma câmera fixa do outro lado da rua, que seriam divulgadas nos próximos dias.

Em resposta à ESPN no sábado, um oficial de informação pública da polícia de Louisville disse que a declaração de Greenberg era precisa.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Não há imagens da câmera usada no corpo do encontro inicial”, disse o porta-voz da polícia por e-mail. “O incidente está sob análise interna e prosseguirá no processo judicial. Gostaríamos de reafirmar que todas as partes envolvidas estão cooperando plenamente. A LMPD está comprometida com uma investigação completa para todos os envolvidos.”

O oficial de informação pública também enviou por e-mail uma cópia dos procedimentos operacionais padrão do departamento para câmeras usadas no corpo (BWC), que foram revisados ​​em dezembro de 2022. A seção 4.31.6 dos procedimentos afirma que os oficiais são obrigados a “manter seu BWC em constante estado de prontidão operacional.”

“O BWC será usado para registrar todas as chamadas de serviço e atividades/encontros de aplicação da lei (por exemplo, prisões, citações, paradas, perseguições, operações/respostas do Código 3, buscas, apreensões, entrevistas, identificações, incidentes de uso de força, colisões, transportes , mandados, conversas oficiais em smartphones departamentais, etc.)”, diziam os procedimentos. “Os membros são obrigados a aderir aos seguintes procedimentos para capturar atividades relacionadas à aplicação da lei.”

Os procedimentos afirmam ainda que os agentes “activarão imediatamente o seu BWC em modo de gravação antes de se envolverem em todas as actividades ou encontros de aplicação da lei”.

Quando a ESPN perguntou se Gillis deveria ter seu BWC ativado quando encontrou Scheffler, o porta-voz respondeu: “O que compartilhamos com você é o que está disponível neste momento”.

Há uma controvérsia sobre o que aconteceu minutos antes de Scheffler ser preso. O tráfego ficou congestionado após um acidente fatal por volta das 5h ET de sexta-feira, no qual um funcionário de um vendedor foi atropelado e morto por um ônibus enquanto tentava atravessar a estrada para Valhalla, local do PGA Championship desta semana.

Um relatório de incidente policial disse que Gillis estava parado no meio das pistas no sentido oeste quando o SUV de Scheffler entrou nas pistas para evitar o tráfego. O relatório disse que Gillis estava vestindo um uniforme policial completo e uma “capa de chuva amarela refletiva de alta visibilidade”.

Gillis parou o SUV de Scheffler e tentou lhe dar instruções. O relatório dizia que Scheffler “se recusou a obedecer e acelerou, arrastando o detetive Gillis para o chão”.

Gillis foi transportado para um hospital pela equipe médica de emergência para avaliação. Segundo o relatório, ele sofreu “dores, inchaço e escoriações” no pulso e joelho esquerdos. Suas calças também foram danificadas sem possibilidade de reparo.

Scheffler, 27, enfrenta acusações de agressão de segundo grau a um policial, dano criminal de terceiro grau, direção imprudente e desrespeito aos sinais de trânsito de um policial que dirige o trânsito. A acusação de agressão é crime; os outros são contravenções.

Scheffler foi preso na manhã de sexta-feira e libertado sem fiança às 8h40 horário do leste dos EUA. Uma acusação está marcada para terça-feira às 9h ET.

Quando um repórter do Courier-Journal perguntou a Greenberg se as acusações contra Scheffler seriam rejeitadas, o prefeito disse: “Neste momento, o caso está nas mãos do nosso procurador do condado e deixaremos o processo legal decorrer”.

Scheffler voltou ao Valhalla e disputou o segundo turno. Depois de atirar em 66, ele classificou o incidente como um “grande mal-entendido” e uma “situação caótica”.

“Acho que isso será resolvido rapidamente”, disse Scheffler na sexta-feira.