Polícia investigará protocolos durante a prisão de Scottie Scheffler

O prefeito de Louisville, Craig Greenberg, disse na terça-feira que o departamento de polícia da cidade investigará se seus policiais seguiram os protocolos adequados quando o jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, foi preso na sexta-feira em frente ao Valhalla Golf Club, local do PGA Championship da semana passada.

A chefe da polícia de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, disse em um comunicado na terça-feira que uma atualização sobre a investigação será fornecida na quinta-feira.

“A investigação interna ainda está em andamento. Quaisquer violações da política reveladas no decorrer da investigação serão tratadas de forma adequada de acordo com o protocolo disciplinar do LMPD”, disse ela no comunicado.

Greenberg disse achar que era “extremamente importante” que a polícia abordasse sua investigação, “não apenas em eventos de grande repercussão como [those that] aconteceu na sexta-feira, mas de forma regular.

“E se as políticas não forem seguidas, haverá transparência sobre isso. Serão tomadas medidas”, disse ele, segundo o Louisville Courier-Journal.

Um porta-voz do LMPD confirmou à ESPN no sábado que Det. Bryan Gillis não conseguiu ativar seu gravador de vídeo antes que Scheffler fosse parado, algemado e preso.

Os procedimentos operacionais padrão do departamento para câmeras usadas no corpo (BWC), que foram revisados ​​em dezembro de 2022, afirmam que os policiais são obrigados a “manter seu BWC em constante estado de prontidão operacional”.

Os procedimentos afirmam ainda que os agentes “activarão imediatamente o seu BWC em modo de gravação antes de se envolverem em todas as actividades ou encontros de aplicação da lei”.

“Pelo que entendi, com base nos fatos que conheço agora, entendo por que a câmera corporal pode não ter sido ligada no contato inicial entre o oficial Gillis e o Sr. Scheffler”, disse Greenberg na terça-feira. “Ainda tenho dúvidas sobre por que não estava ligado durante a prisão do Sr. Scheffler.”

Greenberg disse anteriormente que a filmagem do incidente foi capturada por uma câmera fixa do outro lado da rua, que a cidade planejava divulgar.

Em um relatório policial, Gillis alegou que quando tentou parar o SUV de Scheffler para lhe dar instruções, o SUV acelerou e o arrastou, causando ferimentos no pulso e no joelho esquerdos.

Scheffler classificou o incidente como um “grande mal-entendido” e uma “situação caótica”. Scheffler estava tentando ultrapassar veículos de ré para entrar no percurso. O tráfego foi interrompido por causa de um acidente fatal não relacionado que matou um homem de 69 anos na estrada.

Scheffler foi autuado por quatro acusações, incluindo agressão de segundo grau a um policial, um crime.

Scheffler foi autuado em um centro de detenção no centro da cidade e liberado menos de duas horas antes do horário do segundo turno. Ele acertou 5 abaixo de 66 no segundo turno e empatou em oitavo lugar com 13 abaixo no domingo, 8 tacadas atrás do vencedor Xander Schauffele.

Uma acusação está marcada para as 9h ET do dia 3 de junho.