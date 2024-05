Polícia – Policial arrastado tentando parar o carro de Scottie Scheffler

LOUISVILLE, Kentucky – O policial que tentou impedir o jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, de entrar no Valhalla Golf Club na manhã de sexta-feira foi arrastado ao chão e sofreu “dores, inchaço e escoriações” no pulso e joelho esquerdos após O carro de Scheffler acelerou, de acordo com um relatório de incidente divulgado pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville.

O relatório, cuja cópia foi obtida pela ESPN, disse que o policial, identificado como Det. Gillis dirigia o tráfego em Shelbyville Road, perto do Portão 1 do Valhalla Golf Club, local do PGA Championship desta semana. O tráfego fora do campo de golfe foi interrompido depois que um homem foi atropelado e morto por um ônibus por volta das 5h, horário do leste dos EUA.

O relatório disse que Gillis estava parado no meio das pistas no sentido oeste quando o SUV de Scheffler entrou nas pistas para evitar tráfego congestionado. O relatório disse que Gillis estava vestindo um uniforme policial completo e uma “capa de chuva amarela refletiva de alta visibilidade”.

O jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, foi preso na manhã de sexta-feira por agressão de segundo grau a um policial, dano criminoso de terceiro grau, direção imprudente e não cumprimento das instruções da polícia. Imagens Getty

Gillis parou o SUV de Scheffler e tentou dar instruções, segundo o relatório.

“O sujeito recusou-se a obedecer e acelerou, arrastando o detetive Gillis para o chão”, disse o relatório.

Gillis foi transportado para um hospital pela equipe médica de emergência para avaliação. O relatório disse que as calças de seu uniforme também foram danificadas sem possibilidade de reparo.

Scheffler enfrenta acusações de agressão de segundo grau a um policial, dano criminal de terceiro grau, direção imprudente e desrespeito aos sinais de trânsito de um policial que dirige o trânsito. A acusação de agressão é crime; os outros são contravenções.

Uma acusação está marcada para terça-feira de manhã às 9h ET.

O major Jason Logsdon, do Departamento de Correções do Metrô de Louisville, disse à ESPN que Scheffler foi libertado às 8h40 ET de sexta-feira sem fiança. Ele chegou a Valhalla menos de uma hora antes do horário marcado para a tacada inicial, às 10h08 horário do leste dos EUA.

“Esta manhã, eu estava procedendo conforme orientação dos policiais”, disse Scheffler em comunicado. “Foi uma situação muito caótica, o que é compreensível, considerando o trágico acidente ocorrido anteriormente, e houve um grande mal-entendido sobre o que pensei que estava sendo solicitado a fazer. Nunca tive a intenção de desconsiderar nenhuma das instruções. deixar isso de lado e focar no golfe hoje.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“É claro que todos nós envolvidos no torneio expressamos as nossas mais profundas condolências à família do homem que faleceu no acidente desta manhã. Isto realmente coloca tudo em perspectiva.”

De acordo com o repórter da ESPN Jeff Darlington, que testemunhou o incidente, Scheffler estava tentando contornar o local do acidente. A certa altura, de acordo com Darlington, Gillis se prendeu à lateral do carro de Scheffler. Scheffler parou o carro ao entrar na entrada do Valhalla Golf Club.

Após cerca de 20 a 30 segundos, Scheffler abaixou a janela para falar com o policial. O policial agarrou o braço de Scheffler para tirá-lo do veículo, segundo Darlington. O policial enfiou a mão dentro do veículo para abrir a porta e, assim que Scheffler foi retirado, ele foi empurrado contra o carro e algemado.

Darlington estava na entrada quando Scheffler foi detido. Darlington disse que Scheffler se virou para ele e perguntou: “Você pode ajudar?”

De acordo com Darlington, um oficial o instruiu a recuar.

O advogado de Scheffler, Steven Romines, disse à ESPN que o jogador de golfe tentou entrar no Valhalla Golf Club como havia sido instruído anteriormente, sem saber que havia ocorrido um acidente fatal na estrada.

“Ele estava indo para Valhalla para malhar”, disse Romines. “Ele estava se preparando para a hora do jogo. Eles estavam orientando o tráfego. Ele estendeu sua credencial e estava entrando como haviam sido instruídos. Aparentemente, houve um acidente de trânsito, talvez até uma fatalidade, na estrada, e isso mudou os padrões de tráfego, e ele não sabia disso.”

Romines, falando fora do Departamento de Correções do Metrô de Louisville, disse que o policial que tentou deter Scheffler não fazia parte da equipe regular de tráfego de eventos no Valhalla Golf Club, “então foi aí que surgiu a falha de comunicação”.

“Eles têm permissão para passar, é por isso que têm a credencial e a autorização”, disse Romines. “Ele não sabia que havia ocorrido um acidente e procedeu conforme as instruções. Ele fez exatamente como foi instruído para entrar no local.”

Romines disse que Scheffler cooperaria totalmente com a polícia e “vamos lidar com isso à medida que avança”.