Policial critica advogado e deseja a Scottie Scheffler ‘tudo de bom’

LOUISVILLE, Kentucky – O policial de Louisville que prendeu Scottie Scheffler disse que “não tem má vontade” em relação ao jogador de golfe profissional pelos ferimentos que o detetive disse ter sofrido enquanto dirigia o tráfego após um acidente fatal durante o Campeonato PGA.

Um promotor de Louisville retirou as acusações contra Scheffler na quarta-feira. O procurador do condado de Jefferson, Mike O’Connell, disse que a explicação de Scheffler de que ele teve um mal-entendido em 17 de maio com um policial que dirigia o tráfego fora do Valhalla Golf Club foi “corroborada pelas evidências”.

O policial, detetive Bryan Gillis, disse que deseja a Scheffler e sua família “tudo de bom”, mas discordou dos comentários do advogado de Scheffler após a audiência de quarta-feira. Gillis divulgou o comunicado de uma página para a WAVE-TV em Louisville na noite de quarta-feira.

O advogado de Scheffler, Steve Romines, disse que seu cliente foi “falsamente preso” e tem motivos para uma ação judicial, mas não deseja prosseguir com qualquer litígio. Romines disse na quarta-feira que várias testemunhas no local podem confirmar que Gillis não foi arrastado pelo carro.

Gillis escreveu que a alegação de Romines de uma prisão falsa foi “infeliz e perturbadora” e um desafio à sua “honestidade e integridade”.

“Para ser claro, fui drogado pelo carro, caí no chão e recebi ferimentos visíveis nos joelhos e no pulso”, escreveu Gillis. “Vou me recuperar disso e vai ficar tudo bem.”

Gillis também brincou sobre as calças rasgadas que mencionou no relatório policial inicial, dizendo: “Nunca imaginei que teria o par de calças mais famoso do país por causa disso”.

Mais detalhes da prisão surgiram em um vídeo online que parece mostrar Scheffler sendo entrevistado por outro policial que está gravando em sua câmera corporal. A polícia de Louisville divulgou duas gravações de vídeo no local da prisão na semana passada, mas nenhuma delas tinha áudio.

O’Connell disse na quarta-feira que o vídeo da câmera corporal não foi divulgado porque seu escritório ainda estava investigando o caso. O porta-voz do prefeito também confirmou sua validade à mídia.

No novo vídeo, Scheffler reconheceu ao policial que ele “deveria ter parado. Fiquei um pouco impaciente porque estou muito atrasado para a hora do chá”. O jogador de golfe se preparava para jogar no início da segunda rodada do torneio de quatro dias, mas atrasou 30 minutos para chegar ao campo.

Romines disse que o vídeo mostra Scheffler sendo interrogado “após a situação mais estressante de sua vida”.

Gillis foi punido por não ativar a câmera corporal durante a prisão. Ele escreveu em um relatório policial que Scheffler “se recusou a obedecer e acelerou, arrastando-o” para o chão.

Scheffler disse na gravação que sua janela estava aberta e ouviu uma pessoa gritando para ele parar, embora não soubesse que era um policial.

“Quando ele estava chegando ao carro, ele agarrou meu ombro e me bateu”, disse Scheffler. “Pareceu um pouco agressivo demais porque a entrada estava aberta.” Ele disse que se afastou um pouco “porque pensei que ele iria começar a me bater”.

A polícia de Louisville disse que alguns vídeos e documentos relacionados ao caso serão divulgados posteriormente.