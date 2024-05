Por dentro da crescente rivalidade entre dois dos melhores guardas do Leste

Jalen Brunson x Tyrese Haliburton, dois jogadores já famosos por serem menosprezados, é um confronto pronto para o horário nobre que atualmente está no horário nobre. E naturalmente para os dois, isso ainda pode estar sendo esquecido.

O drama que se desenrola nesta série de segunda rodada entre New York Knicks e Indiana Pacers, que recomeça com o jogo 4 de domingo e os Knicks vencendo por 2 a 1, tem muitos objetos brilhantes, incluindo a história, competindo por atenção.

Houve três quartos de alta intensidade em que a equipe vencedora se recuperou; uma série de ferimentos; oficializar reclamações noturnas; e o heroísmo dos playoffs de jogadores como Josh Hart, Donte DiVincenzo e Andrew Nembhard que transformaram esses jogos em clássicos imediatos.

Claro, Brunson e Haliburton também deixaram suas impressões digitais em toda a série. Mas o que eles estão realmente fazendo, participando de uma luta de boxe All-Star, é se perder no resto do barulho. E poderia ser um preâmbulo para uma batalha plurianual na Conferência Leste: dois guardas líderes em equipes em ascensão com uma história mais longa do que a de cada um deles.

“Não acho que seja tanto uma questão de mim contra ele, mas sim de nossos times um contra o outro”, disse Haliburton depois que os Pacers conseguiram uma vitória por 111-106 no minuto final do jogo 3 na sexta-feira. “Ele está fazendo o que precisa para que seu time ganhe jogos, e eu também tenho que fazer isso, para dar ao meu time a melhor chance de vencer. para [fans] falar sobre. Estamos apenas tentando ganhar jogos.”

Apesar de lidar com uma lesão no pé direito que o forçou a sair do chão nos Jogos 2 e 3, Brunson tem média de 32,7 pontos e 5,7 assistências em 50% de arremessos.

A lesão no pé interrompeu a histórica sequência de quatro jogos de 40 pontos de Brunson no jogo 2. Mas no jogo 3, mesmo com sua mobilidade limitada, Brunson fez uma cesta de 3 pontos faltando 40 segundos para o final que empatou o placar.

Haliburton, por sua vez, entrou na série lutando contra espasmos e esteve ausente no Jogo 1, marcando apenas seis pontos. Jogando na pós-temporada pela primeira vez, ele prometeu se recuperar – e conseguiu. No jogo 2, ele marcou 34 pontos com 9 assistências, 6 rebotes e 3 roubadas de bola. No jogo 3, ele somou 35 pontos com 7 assistências e 2 roubadas de bola.

Haliburton foi ferido duas vezes na noite de sexta-feira, colidindo em um caminho para a cesta com o guarda do Knicks, Miles McBride, e batendo o cóccix na quadra. Então, em uma transição no quarto período, Haliburton torceu o tornozelo direito. Ele estava mancando depois da disputa, precisando das duas grades para descer os dois degraus do púlpito pós-jogo e movendo-se cautelosamente no vestiário como se realmente tivesse participado de uma luta de boxe.

“No geral, meu corpo está doendo agora, mas quero dizer, eles também machucaram os caras”, disse Haliburton. “Então, precisamos entender que todo mundo está sofrendo agora.”

Não é uma rivalidade direta prototípica. Brunson e Haliburton normalmente não protegem um ao outro. Eles jogam estilos diferentes: Brunson é mais metódico e confortável em dribles isolados, enquanto Haliburton é um especialista em passes rápidos que prefere jogar em velocidade. Haliburton sorri durante todo o jogo. Brunson pode sorrir em julho. Haliburton é loquaz em ambientes de mídia. Brunson é discreto, respondendo com cuidado e sem muito alarde.

“Tenho todo o respeito do mundo por ele e pela maneira como ele joga”, disse Brunson sobre Haliburton, diretamente na marca. “Ele vai lá e joga da maneira certa e faz o que precisa fazer.”

O técnico do Pacers, Rick Carlisle, que treinou Brunson por duas temporadas no Dallas Mavericks, disse sobre o confronto: “Está bastante claro que os que duvidam são algo que ambos acolhem. E quando as pessoas duvidam deles, eles se esforçam mais”.

Jalen Brunson, à esquerda, e Tyrese Haliburton estavam na escalação da equipe dos EUA para a Copa do Mundo de Basquete da Fiba de 2023. Foto de Joe Murphy/NBAE via Getty Images

Mas há também algo mais na história de Brunson-Haliburton que fica abaixo da superfície.

Em abril, a equipe dos EUA anunciou sua escalação para as Olimpíadas de Paris. As vagas eram altamente cobiçadas e uma das razões pelas quais Haliburton e Brunson investiram seus verões com a equipe dos EUA na Copa do Mundo de Basquete da Fiba em 2023. Brunson até remarcou seu casamento quase no último minuto para se juntar à equipe.

Mas foi Haliburton – e não Brunson – quem recebeu o convite de Paris. Isso surpreendeu os fãs dos Knicks, entre outros, já que Brunson teve uma temporada explosiva que o viu terminar em quinto lugar na votação do Jogador Mais Valioso, acima de qualquer jogador do elenco da equipe dos EUA.

“Estou focado apenas nos playoffs”, disse Brunson categoricamente quando o time foi anunciado. “Eu nem olhei a lista.”

O basquete norte-americano demonstrou interesse em Brunson desde cedo – tanto em 2015, quando foi escolhido para representar o país na Copa do Mundo sub-17, evento que acabou dominando, quanto no ciclo da Copa do Mundo de 2023.

No ano passado, o técnico da seleção nacional, Steve Kerr, não apenas fez de Brunson uma das principais seleções para a escalação sênior da Copa do Mundo da Fiba, mas basicamente entregou a ele as chaves como líder da equipe e armador titular antes que houvesse um único treino.

Kerr e seus parceiros, o diretor-gerente do basquete dos EUA, Grant Hill, e o diretor da seleção nacional, Sean Ford, tiveram seus motivos para não estender o convite a Brunson em abril. Eles os explicaram a Brunson quando ligaram para informar a decisão antes do anúncio dos times. E eles não eram irracionais.

Brunson jogou bem, mas não se destacou na Copa do Mundo, pensava-se, com média de 11 pontos e quatro assistências em 50% dos arremessos. Mas Kerr acabou jogando contra Haliburton, que saiu do banco, com mais frequência no final dos jogos.

O jogo internacional parece favorecer mais o estilo de Haliburton do que o de Brunson. Haliburton também é sete centímetros mais alto, uma característica que a equipe dos EUA prioriza nas competições internacionais. Também é possível que Brunson seja adicionado ao elenco neste verão, já que vários jogadores do time estão sofrendo lesões.

Os dois se tornaram amigos desde que chegaram à equipe dos EUA no ano passado, com Haliburton, que jogou no Iowa State, brincando que enquanto competia na seleção nacional com os ex-companheiros do Villanova Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges, ele era um “substituto Donte” – – referindo-se a DiVincenzo, o produto Villanova que não estava na equipe. Quando Haliburton e os Pacers conquistaram os playoffs no mês passado, a primeira ligação que recebeu foi de parabéns de Brunson.

Assim, o aspecto seletor da rivalidade provavelmente ficará fora dos holofotes, mesmo que não seja esquecido, principalmente por Brunson.

Mas todo esse arco, Haliburton vs. Brunson, pode estar apenas começando.

“Acho que nós dois provavelmente diríamos que já nos conhecemos”, disse Haliburton. “Sabemos o que podemos fazer.”