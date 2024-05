Por dentro da jornada inspiradora da treinadora de softball da Duke, Marissa Young

OKLAHOMA CITY – A técnica do Duke, Marissa Young, continuou olhando para o banco de reservas dos Blue Devils. Mas ela não conseguiu localizar seu marido, James Lamar, em nenhum lugar das arquibancadas.

O time de softball Blue Devils estava disputando o maior jogo da curta história do programa contra Stanford nas Super Regionais de 2023. Ele próprio um treinador de softball de viagem que treinou suas duas filhas e vários jogadores de Duke no ensino médio, Lamar não teria perdido. E ainda assim, ele não estava lá.

Young percebeu então que algo estava errado. Mas ela também tinha um jogo para treinar – sem saber como sua vida estava prestes a mudar.

Um ano depois, no dia de abertura da Women’s College World Series, na quinta-feira, Young vasculhou o estádio novamente – em busca de Lamar. Desta vez, ela finalmente o encontrou no terceiro turno, sentado em uma cadeira de rodas no saguão da primeira base.

“O softball tem sido a nossa vida desde que nos conhecemos”, disse Young à ESPN na manhã de sexta-feira. “Ele é um grande motivo pelo qual estou aqui como treinador. Ele tem sido nosso maior fã e super investido.

Ex-arremessador estrela do Michigan, Young é agora uma estrela em ascensão no treinamento. Duke a contratou em 2015 para lançar seu programa de softball. Os Blue Devils começaram a jogar em 2018. Três anos depois, ela os teve de forma impressionante na pós-temporada.

Este ano, Young guiou Duke em sua primeira aparição no WCWS, tornando-se o primeiro treinador negro a chegar a Oklahoma City.

E ela fez isso enquanto era mãe dos quatro filhos e cuidava do marido, que luta pela vida e pela saúde desde a super regional do ano passado.

“Uma das mulheres mais fortes que já conheci”, disse Cassidy Curd, ás do Duke, que jogou pelo Lamar no ensino médio. “Ela chega em campo com um sorriso no rosto, nos dá toda a atenção. … É super inspirador.”

Antes do segundo jogo superregional de Duke no ano passado, Lamar começou a se sentir mal, pensando que estava sofrendo de pneumonia novamente após uma luta anterior. O filho mais velho do casal, Braylon, o levou ao pronto-socorro. Mas Lamar não queria distrair Young ou os Blue Devils, então só contou ao resto da família que estava no hospital depois do jogo.

Depois que Stanford eliminou os Blue Devils, Young recebeu a notícia e foi levado às pressas para o hospital. Acontece que Lamar sofreu um ataque cardíaco que causou vários outros problemas de saúde. Ele foi colocado em aparelhos de suporte vital e passou por muitas cirurgias para contar. Eventualmente, ele recebeu transplantes de coração e rim. Ele permaneceu no hospital por meses. Young passou o outono longe do time para poder ficar ao lado de Lamar antes de retornar a tempo para a temporada.

“Apoiámo-nos na nossa fé”, disse Young, que ouvia música gospel para manter as esperanças e fazia caminhadas de 30 minutos pelo campus para manter a sanidade. “Obviamente, estar na Duke com uma equipe médica tão incrível fazia parte disso e apenas contar com nossa família. Meus pais foram incríveis, realmente cuidando de nossos filhos para que eu pudesse estar no hospital 24 horas por dia para ajudar a cuidar de James. Mas foi muito, muito difícil. [It] ainda é difícil.”

Young sentia falta de seus jogadores e sentia falta de treinar. Mas Young é durona, como seus jogadores apontaram. A técnica do Oklahoma, Patty Gasso, cujos Sooners derrotaram Duke no jogo 1 do WCWS de 2024, também viu essa resistência quando recrutou Young da Califórnia, 25 anos atrás.

“Eu sabia que ela seria realmente especial porque ela era uma verdadeira competidora”, disse Gasso sobre Young, que foi o Dez Melhores Jogadores do Ano em 2003. “Mas para mim, é mais do que softball. Ela é apenas um grande exemplo de uma mulher que luta por sua família, que luta por seu time. Então, eu respeito o que ela fez durante tudo isso para ainda trazer seu time aqui. Eu realmente espero que eles continuem. .”

Cortesia de Marissa Young

Os Blue Devils já chegaram tão longe. O mesmo pode ser dito de Young e Lamar. Os dois se conheceram logo após a faculdade. Ela estava prestes a jogar softball profissional no Texas. Seu trabalho lhe deu uma festa de despedida. Lamar estava lá e os dois imediatamente se deram bem.

Young tinha planos de cursar direito e se tornar advogado. Mas Lamar a convenceu a trabalhar como treinadora. Quando suas filhas tinham idade suficiente para jogar softball, ela retribuiu o favor e disse-lhe para parar de treinar futebol para que pudesse treinar seus times de softball. Eventualmente, Lamar tornou-se treinador do Lady Dukes, um time itinerante de softball 18U. A filha mais velha, Layla, agora no último ano do ensino médio, está indo para a Flórida para jogar softball; sua outra filha, Jolyna, que está no primeiro ano do ensino médio, está comprometida com a UCLA – tanto os Bruins quanto os Gators também estão neste WCWS. Seu filho mais velho, Braylon, é linebacker em Miami; o outro filho deles, Kayden, está na oitava série.

Depois de decidir com seus assistentes técnicos qual arremessador lançar no jogo eliminatório de sexta à noite contra o Alabama, Young foi buscar Lamar e o trouxe para o saguão do hotel.

Lamar não tinha visto os Blue Devils jogar pessoalmente nesta temporada até o torneio ACC no início deste mês. Esta semana, ele embarcou em um avião pela primeira vez em mais de um ano, embora ainda esteja em tratamento para restaurar a circulação. Neste verão, ele será submetido a uma reconstrução bilateral do calcanhar, um procedimento extremamente raro.

Quando questionado sobre o que significa estar em Oklahoma City para sua esposa, depois que ela esteve ao seu lado durante todo o ano passado, ele não conseguiu conter suas emoções.

“Aquele jogo significou mais do que um jogo para mim e para ela”, disse ele, enxugando as lágrimas do rosto com Young sentado à sua direita. “Ela esteve lá para mim em cada passo do caminho. Me levantou da cama. Me rolou no chuveiro. … não há palavras sobre o que aquele jogo significou para mim. Ver algumas dessas crianças que treinei, foi como tudo na vida deu uma volta completa. Simplesmente não poderia ter escrito um roteiro melhor para um filme.”

Os Blue Devils tentarão manter seu próprio roteiro de filme na sexta à noite. Lamar estará lá novamente. Jovem olhando em sua direção. Os dois vivenciando o momento juntos novamente.

“Ganhar ou perder, já vencemos”, disse ele. “Eu não poderia me importar menos com o placar. Minha família ganhou.”