Por dentro da primeira semana de Caitlin Clark na WNBA com Indiana Fever

NOVA IORQUE – Caitlin Clark foi cercada. Faltando 53 minutos para o jogo do Indiana Fever no sábado à tarde contra o New York Liberty, a segurança a flanqueou enquanto ela caminhava atrás dos bancos dos times para dar autógrafos depois de terminar uma parte de sua rotina antes do jogo.

Como mariposas diante da luz, fãs de vários setores do Barclays Center desceram sobre Clark, seguindo-a ao longo da grade enquanto ela caminhava em direção ao túnel. Crianças e adultos, vestindo roupas da Fever and Liberty, chamavam seu nome, na esperança de serem os próximos fãs a conseguir uma selfie ou um autógrafo.

A turnê de Caitlin Clark passou oficialmente das arenas Big Ten para a WNBA. Quase 44.000 fãs com lotações esgotadas em três cidades diferentes se reuniram para testemunhar a escolha número 1 do draft de 2024 e a líder de pontuação da Divisão I da NCAA tomarem a palavra para seus primeiros jogos de basquete profissional. Pontuações mais assistidas na televisão, incluindo 2,1 milhões na abertura da temporada do Indiana na terça-feira, o jogo da WNBA mais assistido desde 2001.

Mas este capítulo da jornada de Clark até agora tem uma aura de desconhecimento em comparação com seu livro de histórias em Iowa, no qual os Hawkeyes ficaram pouco perto de vencer o campeonato nacional nas últimas duas temporadas. O Fever está 0-3 rumo à revanche de segunda-feira contra o Connecticut Sun (19h ET, ESPN). Duas de suas perdas foram explosões.

E individualmente, Clark, que nunca perdeu três jogos consecutivos em Iowa, teve seus altos e baixos enquanto lutava com a fisicalidade, jogando com novos companheiros de equipe e enfrentando melhores defesas. Ela é a quarta jogadora na história da WNBA a somar 50 pontos e 15 assistências em seus três primeiros jogos na carreira, mas também cometeu 21 reviravoltas, o maior número nos três primeiros jogos de um jogador na história da liga.

Exacerbada por um calendário brutal que é particularmente implacável para um time jovem e inexperiente, a adaptação à WNBA está acontecendo exatamente como as lendas Sheryl Swoopes e Diana Taurasi alertaram que aconteceria. Exatamente como a própria Clark, assim como o técnico e gerente geral do Indiana, reconheceram que seria o caso.

“Sei que o mundo exterior pensa que farei coisas incríveis, mas isso pode levar algum tempo”, disse Clark na manhã de terça-feira, antes de seu primeiro jogo na temporada regular.

“Esta é a liga profissional”, disse Kelsey Mitchell no sábado. “Não sei o que as pessoas esperam ou o que procuram. Mas [coming together as a team] vai demorar um pouco.”

Ilustração da ESPN

CLARK ESTAVA ESTOURANDO com entusiasmo antes de sua estreia profissional contra o Sun. Ela havia jogado nos jogos da pré-temporada do Indiana, mas este era o verdadeiro negócio, disse ela. Foi uma constatação da sorte que ela tem por ter esse trabalho, e ela disse que estava inquieta esperando a gorjeta das 19h30.

“Este é definitivamente um dos melhores momentos da minha vida, com certeza”, disse Clark antes da derrota do Indiana por 92-71.

Ela sabia que as equipes seriam físicas com ela. Ao enfrentar não apenas dois dos três melhores times da liga na semana passada, mas especificamente duas das principais defesas, Clark foi perseguido pelos principais defensores do perímetro, DiJonai Carrington, de Connecticut, um dos primeiros candidatos a Jogador Mais Melhorado da WNBA, e Novo Betnijah Laney-Hamilton, de York, duas vezes selecionada para o time All-Defensive.

Quando não foram esses dois, a ex-candidata a MVP Alyssa Thomas ajudou a colocar Clark em apuros, ou a guarda do Sun Rachel Banham a fez deslizar pela pintura como defensora auxiliar enquanto Clark subia para uma bandeja. Do outro lado da pista, a duas vezes MVP Breanna Stewart colocou uma parede de tijolos em uma tela no sábado que mandou Clark para a pista.

jogar 1:37 Caitlin Clark desanima novamente quando Fever cai para o Liberty Caitlin Clark marca nove pontos na queda do Indiana Fever para o New York Liberty por 102-66.

Saindo de um desempenho de 22 pontos contra o Liberty no sábado – a melhor pontuação que Clark teve como profissional, bem como a mais eficiente (9 de 17 em campo) – Clark tem média de 17,0 pontos em 40,0 % de arremessos (32,1% de 3), além de 4,3 rebotes, 5,7 assistências e 7,0 giros.

Isso seria considerado um “ótimo” começo para qualquer outro jogador, disse o técnico do Fever, Christie Sides, antes do jogo de sábado. As expectativas são tão altas para Clark e, por extensão, para o Fever.

“Quando vejo todas essas coisas que as pessoas estão falando com Caitlin Clark, é tipo, rapazes, relaxem. Ela vai ficar bem”, disse a técnica do Sun, Stephanie White, na sexta-feira. “Já se passaram dois jogos. Você está brincando comigo?”

Além de Clark, Indiana – que busca sua primeira pós-temporada desde 2016 – tem lutado tanto com sua execução ofensiva quanto defensiva. A derrota de quinta-feira por 102-66 para o Liberty marcou a maior derrota da franquia em quase três anos e a segunda maior derrota na abertura de uma temporada em casa na história da WNBA. Sides lamentou a falta de resistência mental e orgulho de seu time, especialmente diante dos mais de 17.000 torcedores que lotaram o Gainbridge Fieldhouse.

Em meio a tanta atenção e pressão extraordinária, a veterana do Fever, Erica Wheeler – que como armadora colocou Clark sob sua proteção – aconselhou os companheiros de equipe a ficarem longe das redes sociais. Enquanto eles se esforçam para responsabilizar um ao outro internamente, disse ela, eles devem “permanecer juntos, não importa o que aconteça”.

A frustração de Clark às vezes é óbvia. No final do primeiro tempo contra o Sun, ela discutiu com um oficial sobre uma decisão negativa antes que Sides se interpusesse entre eles e empurrasse Clark para longe. A colega de equipe Aliyah Boston saiu da quadra no intervalo com Clark, agarrando-a pelo braço enquanto ela explicava por que ela poderia não receber essas ligações e disse que ela precisava ser calma e agressiva e “ser você”.

Dois dias depois, quando Clark saiu da derrota em casa do Fever para o Liberty – ela ficou com uma pontuação de um dígito, o que aconteceu apenas uma vez em 139 jogos em Iowa, durante sua temporada de calouro – Clark claramente irritado e severamente cumprimentou a equipe e companheiros de equipe antes de sentar no banco.

No entanto, quando questionado no sábado para descrever como as coisas estão indo até agora, Clark respondeu: “Foi divertido, honestamente, foi para isso que você se inscreveu”. Esses primeiros jogos são propícios para oportunidades de aprendizado, disse ela, e ela aprecia as oportunidades de jogar diante de grandes multidões em novas arenas na melhor liga que existe.

“Todos nós queremos vencer, nem é preciso dizer”, disse Clark. “Mas, ao mesmo tempo, tem que haver algum tipo de positividade ou você realmente vai se perder.”

jogar 0:17 Caitlin Clark é arrasada por uma tela de Breanna Stewart Uma desavisada Caitlin Clark se choca contra uma tela dura de Breanna Stewart, mandando Clark brevemente para o chão.

AS COISAS PERMANECEM A redemoinho. Fora dos jogos, há tiroteios e treinos, sessões de filmes, disponibilidade de mídia e viagens (tanto por fretamento quanto comercialmente, embora a liga mude para fretamento em tempo integral esta semana). Quando questionada por um repórter se ela conseguiu se estabelecer em Indianápolis, Clark disse: “Na verdade não”, antes de acrescentar que espera comparecer ao Zoobilation da cidade, um evento de arrecadação de fundos em junho no Zoológico de Indianápolis. . Em breve, ela finalmente poderá sair de um hotel e ir para um apartamento.

A derrota de sábado para o Liberty pareceu um passo na direção certa. O Fever jogou com mais ritmo, o que ajudou o ataque a fluir melhor. Clark também achou que ela era mais ativa nesse sentido. Ela equilibrou algumas marcas de 3 pontos com a descida até a borda – seus nove field goals superando os sete que ela fez em seus dois primeiros jogos combinados – enquanto suas oito assistências foram as mais altas até agora.

“Ela será uma jogadora muito boa, disso eu sei”, disse o técnico do Liberty, Sandy Brondello, no sábado. “É difícil chegar como número 1 [pick]. … Kelsey Plum, ela precisou de um ajuste, veja o que ela está fazendo agora. Sabrina [Ionescu]olha o ajuste que ela fez.”

A defesa Fever precisa de trabalho. Indiana permitiu 12 cestas de 3 pontos no primeiro tempo de Nova York, além de 30 pontos na transição. Mas o Fever se recuperou de uma desvantagem de 23 pontos para fazer um jogo de 11 pontos (91-80) no toque final.

No entanto, a programação não vai parar por algum tempo. A atual série de sete jogos em 12 dias do Indiana para o início da temporada termina com encontros no Seattle Storm na quarta-feira, no Los Angeles Sparks na sexta-feira e no Las Vegas Aces, bicampeão em título, no sábado. As reviravoltas rápidas não são apenas difíceis para os atletas – incluindo Clark, que está a apenas algumas semanas de uma temporada universitária de 39 jogos – mas proporcionam um tempo de treino extremamente limitado, que é provavelmente o que Sides mais deseja ter.

“Processo” é a palavra que Sides continua usando para descrever a assimilação de Clark aos profissionais. Ela está se referindo não apenas a Clark aprendendo o jogo profissional, mas também à química de seu time.

“Estamos nos esforçando para ser o que Minnesota e Las Vegas são… e isso levou tempo”, disse Sides. “Então agora, com os olhos voltados para nós, a pressão é diferente, mas ainda assim não dá para pular etapas.”