Por dentro do início dominante da MLB do arremessador do Pirates, Paul Skenes

A primeira vez que o defensor externo do Chicago Cubs, Pete Crow-Armstrong, esteve no mesmo campo que o arremessador novato do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, seus papéis foram invertidos.

Os dois estavam jogando juntos na seleção 12U dos Estados Unidos, em Mazatlan, no México, em 2014, bem antes de Skenes se tornar o maior fenômeno do beisebol. Crow-Armstrong arremessou no torneio, mas Skenes nunca conquistou o monte.

“Ele era um apanhador magricela”, lembrou Crow-Armstrong com um sorriso malicioso. “Levei para casa o ERA mais baixo do torneio, mas ele é a escolha nº 1.

“Acho que as coisas mudaram.”

Ao longo das primeiras 10 entradas da carreira de Skenes na liga principal, Crow-Armstrong e os Cubs tiveram uma visão em primeira mão de quanto.

A escolha geral número 1 do draft da MLB do verão passado impressionou o mundo do beisebol com sua presença no monte e material elétrico, lançando 29 arremessos a 160 km / h ou mais rápido – já o maior número de qualquer titular nesta temporada. Com apenas duas partidas em sua carreira na liga principal, as partidas de Skenes se tornaram eventos imperdíveis.

“Observá-lo é como olhar o hodômetro na autobahn”, disse um olheiro rival. “São 100 o dia todo.”

Em sua primeira partida como titular na liga principal, em 11 de maio, Skenes disse que não se sentia ele mesmo. Talvez tenha sido por causa de todo o entusiasmo que antecedeu o dia ou apenas do nervosismo que acompanha uma estreia na liga principal, mas o destro alto desistiu de três corridas em seis rebatidas e duas caminhadas em quatro entradas em casa contra os Cubs. Seis dias depois, em sua primeira largada na estrada, Skenes mostrou o motivo de tanto entusiasmo.

“Não é um jogo fácil de jogar, mas é muito mais fácil quando você tem o comando da bola rápida e o comando dos arremessos”, disse Skenes à ESPN após seu segundo jogo. “Não estava necessariamente funcionando na minha estreia, mas funcionou desta vez.”

Skenes eliminou os primeiros sete rebatedores que enfrentou. Ele terminou com 11 eliminações em seis entradas sem rebatidas, estabelecendo uma marca de franquia para o maior número de K’s por um arremessador do Pirates no Wrigley Field, um dos locais mais icônicos do jogo.

“É o maldito Wrigley Field”, disse Skenes. “Foi fofo.”

Qualquer pensamento de que os Cubs teriam uma vantagem em ver o mesmo arremessador dentro de uma semana foi apagado a cada arremesso de arregalar os olhos. Skenes teve uma média incrível de 99,3 mph em sua bola rápida, 94,8 em seu divisor, 86,8 em sua mudança, 84 em seu controle deslizante e 80 em sua curva.

Mike Tauchman estava entre os muitos rebatedores dos Cubs que não conseguiram acompanhar o desempenho de Skenes. O DH de Chicago rebateu três vezes, incluindo um swing-and-miss em uma bola rápida de 160 km / h que marcou o fim do dia de Skenes na sexta entrada.

“O comando da bola rápida foi bom”, disse Tauchman. “E então ele foi capaz de criar um túnel com aquele divisor / chumbada – ou como ele o chama – fora dele. E lançar tudo isso de forma competitiva. Quando você está lidando com alguém com essa velocidade e comando, e eles fazem você fazer split -segundas decisões – ele fez um bom trabalho.”

Esse arremesso combinado é chamado de splinker (embora oficialmente rastreado como splitter pelo MLB Statcast), e a nova ruga no repertório de Skenes está ameaçando tornar a já difícil tarefa de enfrentar o melhor jovem arremessador do esporte totalmente injusta.

“Ele faz um bom túnel em sua bola rápida. Tem uma aparência semelhante em sua mão”, disse Tauchman. “Ele tem mais corridas e quedas do que sua bola rápida.”

Skenes se manteve principalmente em sua combinação de bola rápida / splinker, misturando o suficiente de seus outros arremessos para manter os Cubs adivinhando e mostrando o que o separa em uma era cheia de jovens arremessadores fortes.

“Foi isso que nos atraiu nele”, disse o técnico do Pirates, Derek Shelton. “Sua habilidade com a mistura de arremesso. Você pode olhar para cima e ver 101 mph e ficar animado com isso. O fato de ele poder girar a bola para trás na contagem, você não vê caras saindo da faculdade há um ano que tenham a capacidade de fazer isso.”

Depois de administrar duas rebatidas fracas contra seu ex-companheiro de equipe, Crow-Armstrong ofereceu suas sugestões para as próximas equipes que enfrentariam Skenes.

“Ser capaz de limitar o topo ou o fundo para ele será muito importante porque o material dele funciona muito bem em ambos os níveis”, disse Crow-Armstrong. “Qualquer coisa que rode 18 polegadas a 160 km/h é muito difícil.”

Skenes disse que seu telefone explodiu após o desempenho dominante, mas admitiu que “essa tem sido a norma já há algum tempo”, desde que ele ganhou destaque enquanto liderava a LSU ao título da College World Series. Uma das primeiras pessoas de quem Skenes ouviu falar após a partida em Wrigley foi Ryan Theriot, ex-jogador de campo da LSU e Cubs. O desempenho do arremessador lembrou Theriot de um ex-artista eliminado de Chicago.

“Eu sei o [Stephen] Comps de Estrasburgo, mas sinto que é mais como Kerry Wood no seu auge”, disse Theriot em entrevista por telefone. “Apenas o comportamento. Não estou falando sobre as coisas. Estou falando sobre a atitude e o comportamento.”

Essa atitude é a razão pela qual os Pirates estão confiantes de que ele pode lidar com a pressão de ser um rosto emergente da franquia tão jovem. Ajuda o fato de que, antes de se transferir para a LSU, Skenes frequentou a Academia da Força Aérea e passou dois anos como aspirante a cadete.

“Você definitivamente precisa ser capaz de lidar com as coisas se for para a Força Aérea”, disse Skenes. “Isso me ensinou como não me importar muito em lutar e em permanecer firme.”

Desde um início um tanto difícil até um desempenho posterior deslumbrante que tem todo o mundo do beisebol assistindo, essa mentalidade já está valendo a pena para o mais novo ás da MLB.