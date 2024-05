Por que a tentativa do Bayern para substituir Tuchel se tornou uma vergonha

O Bayern de Munique finalmente tem seu novo técnico, embora tenha demorado mais de três meses para revelar o sucessor de Thomas Tuchel, após anunciar sua saída em fevereiro. E é uma surpresa que o inexperiente Vincent Kompany, que chega recém-rebaixado da Premier League com o Burnley, lidere o enorme cargueiro que é o Bayern.

Os campeões alemães recordes vêm de uma campanha decepcionante de 2023-24, que terminou sem nenhum título pela primeira vez desde 2011-12. Ainda não se sabe se Kompany conseguirá reverter isso, mas se ele não conseguir, não será tudo culpa dele. Um treinador ainda mais experiente poderá ter dificuldades com a tarefa que tem em mãos, porque o Bayern tem demasiados cozinheiros na cozinha. Esta busca de gestão, que foi em grande parte conduzida abertamente devido a inúmeras fugas de informação para a comunicação social, mostrou como o Bayern tem lutado para conter a tomada de poder que se desenrola na sua sala de reuniões.

As raízes dessa bagunça remontam a março de 2023, quando os chefes do clube perderam a calma e demitiram Julian Nagelsmann. Fizeram-no no segundo ano do seu contrato de cinco anos e, embora Naglesmann tenha sido contratado como um treinador jovem e talentoso que poderia levar o Bayern à sua próxima era de sucesso, a equipa não progrediu tão rapidamente como alguns executivos do clube desejavam. Posteriormente, o CEO Oliver Kahn e o diretor esportivo Hasan Salihamidzic também foram dispensados ​​de suas funções no final da temporada 2022-23. Os dois ex-jogadores do Bayern foram construídos durante anos para serem os sucessores de Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, outra dupla de ex-lendas do clube que dirigiu o clube por décadas.

Com Kahn e Salihamidzic sendo expulsos e seus aliados dentro do clube seriamente enfraquecidos, outros ocuparam o vácuo de poder, enquanto Hoeness e Rummenigge retornaram não oficialmente ao centro de comando do clube, ajudando a tomar decisões, mas sem os cargos. Junto com o CEO Jan-Christian Dreesen, o presidente Herbert Hainer, o recém-contratado diretor esportivo Christoph Freund e Max Eberl, que assumiu o cargo de Salihamidzic em março deste ano, eles formaram um círculo de pessoas poderosas e teimosas que agora dão as ordens no Säbener do Bayern. Sede da Straße.

Uma fonte com conhecimento do funcionamento interno do Bayern disse que é difícil reconhecer quem realmente dá o voto decisivo. A maioria dos clubes, especialmente aqueles sem um proprietário ou investidor autoritário, são geridos de forma diferente do que eram no passado, quando uma figura como Sir Alex Ferguson como treinador teria liberdade para tomar todas as decisões importantes. A democracia deve ser vista como algo positivo à medida que o mundo do futebol se torna cada vez mais complexo, mas com as funções divididas em funções específicas e a necessidade de colaboração, demasiadas agendas concorrentes podem revelar-se prejudiciais.

Quando foi tomada a decisão em fevereiro de que Tuchel deixaria o clube no final da temporada 2023-24, a escolha preferida do Bayern foi Xabi Alonso, que naquela época liderava a Bundesliga com o Bayer Leverkusen. No entanto, ficou claro desde o início que atrair Alonso seria um tiro no escuro, com o Liverpool também mostrando interesse no ex-meio-campista e o Leverkusen tentando ao máximo convencer o tão cobiçado jogador de 42 anos a ficar. Depois que Alonso optou por continuar no Leverkusen, levando o time ao primeiro título da Bundesliga durante uma temporada invicta no campeonato, o Bayern voltou sua atenção para o reencontro com Nagelsmann.

Eberl esperava que, com a nova gestão em funções, o antigo treinador do Bayern pudesse ser convencido a regressar, mas as conversações revelaram que o seleccionador da Alemanha não sentia que iria contar com o apoio de toda a direcção. Então ele optou por estender seu contrato com o Nacionalmannschaft e, salvo circunstâncias imprevistas, permanecerá na seleção nacional até a Copa do Mundo de 2026.

O Bayern então envolveu Ralf Rangnick em negociações, que algumas fontes descrevem como conversas frutíferas. A dada altura, no final de Abril, parecia que o homem de 65 anos abandonaria o seu emprego na Áustria após o Euro 2024 e se juntaria aos bávaros, cujos decisores estavam optimistas de que poderiam finalmente pôr fim à sua procura. No entanto, Rangnick ficou preocupado com as complicações que sua assinatura com o Bayern poderia ter em sua campanha no Campeonato Europeu com a Áustria e, em última análise, se um retorno ao futebol de clubes seria certo para ele, afinal. No final, o ex-técnico do Schalke e do RB Leipzig rejeitou a oportunidade, informando o Bayern no dia 1º de maio e devolvendo o clube à estaca zero.

Até esse ponto, o Mestre de gravação estavam determinados a negociar com apenas um candidato de cada vez, a fim de dar a essa pessoa a sensação de que eram valorizados. Após a rejeição de Rangnick, porém, o clube ficou mais frenético e procurou vários candidatos.

Eles abordaram Oliver Glasner devido ao seu sucesso com o Crystal Palace, mas o time do sul de Londres exigiu uma taxa astronômica para liberar o contrato do jogador de 49 anos. O Bayern também consultou representantes do técnico do Manchester United, Erik ten Hag, e Roberto De Zerbi, do Brighton & Hove Albion, e manteve várias discussões com outro ex-técnico, Hansi Flick.

Inicialmente, Flick estava focado no trabalho no Barcelona, ​​mas tornou-se acessível quando Xavi Hernández anunciou sua decisão de permanecer no clube catalão. À luz da eventual demissão de Xavi, Flick assinou com o Barça.

Jan-Christian Dreesen, à esquerda, e Max Eberl, à direita, eram apenas dois membros de uma diretoria lotada do Bayern de Munique que nomeou Vincent Kompany como técnico esta semana. S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Num ato de desespero, o Bayern conversou com Tuchel e seu agente, Olaf Meinking, no dia 15 de maio, para ver se ele consideraria ficar. Os veteranos Manuel Neuer e Thomas Müller já haviam implorado à administração do Bayern para fazer tudo ao seu alcance e convencer Tuchel a ficar. O grupo pró-Tuchel também incluiu Harry Kane, Eric Dier e Leroy Sané, todos os quais mostraram seu apreço pelo técnico alemão e seu assistente Anthony Barry, que seguiu Tuchel do Chelsea para o Bayern.

O Bayern pediu a Tuchel que reconsiderasse a sua decisão nas semanas que antecederam o final da temporada, mas o jogador de 50 anos sentiu que não havia como voltar atrás no anúncio de fevereiro, especialmente porque o clube não estava muito interessado nas suas exigências. Tuchel afirmou que precisava de concessões daqueles na Säbener Strasse, incluindo a extensão do seu contrato até 2026, para fortalecer a sua posição tanto pública como internamente. Os chefes do Bayern, no entanto, queriam apenas revogar o acordo de fevereiro, que incluía o pagamento integral de Tuchel e sua equipe para a temporada 2024-25, e continuar com o contrato existente. Curiosamente, Eberl, que pressionava Tuchel por uma reviravolta, não pôde comparecer pessoalmente à reunião e apenas ligou por telefone.

Na coletiva de imprensa antes do último jogo da temporada, Tuchel surpreendeu muitos ao enfatizar que não haveria mudança de opinião: “Não conseguimos chegar a um acordo para uma nova colaboração e é por isso que o acordo de fevereiro permanece como está. .” Um dia depois, apesar de ter conseguido uma vantagem de dois golos, o Bayern perdeu por 4-2 para o TSG Hoffenheim e caiu para o terceiro lugar na tabela da Bundesliga, atrás do VfB Stuttgart. Foi um final adequado para uma temporada decepcionante, já que a busca por um técnico recomeçou.

O clube começou a traçar um plano de contingência antes mesmo do desprezo de Tuchel, concentrando-se principalmente nos treinadores da Premier League devido ao seu domínio da língua inglesa. A certa altura, o nome de Kompany foi acrescentado à lista e negociações concretas começaram em meados de maio.

Não há como adoçar: Kompany não foi a primeira, segunda ou mesmo terceira escolha do Bayern, embora haja uma vantagem na sua contratação. O ex-capitão do Manchester City, de 38 anos, agora tem a chance de mostrar que seu tipo de futebol poderia funcionar com um time orientado para a posse de bola como o Bayern, em vez de um time azarão da Premier League. No entanto, pouco antes de Kompany ser contratado, ainda havia divergências entre os dirigentes do Bayern, já que Hoeness e outros ainda eram a favor de Flick.

Foi especificamente Eberl quem argumentou que Kompany seria a escolha certa, embora este processo tenha provavelmente enfraquecido a sua posição como novo negociador do Bayern.

“Uli Hoeness criou o clube do jeito que é agora”, disse Felix Magath, que treinou o Bayern de 2004 a 2007. “O que sempre foi o problema relacionado às suas atividades é que ele queria controlar tudo. Se ele tivesse um gerente que pudesse controlar, então tudo estaria bem no mundo. … Todos que trabalham aqui dependem de sua misericórdia.”

Se isto for verdade, então é difícil imaginar o Bayern a tirar muitas lições da sua desastrosa procura de gestão.