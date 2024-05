Por que Angel Reese mudou seu número no Chicago Sky e não usa mais 10?

Kamilla Cardoso vai mantê-la Camisa número 10 com o Céu de Chicagoenquanto Anjo Reese mudará para Número 5, abraçando-o como um símbolo de “novos começos”. Tanto Cardoso quanto Reese ostentaram o 10º lugar durante suas carreiras de destaque no basquete universitário – Cardoso em Carolina do Sul e Reese em LSU.

Reese também usou o número 5 durante seu tempo no Universidade de Maryland e Academia Santa Francisca em Baltimore antes de vestir o número 10 na LSU. Enquanto isso, Cardoso teve vários números de camisa desde os tempos de colégio.

A primeira campanha de moda de Angel Reese para a marca de Khlo Kardashian

Novo número para Angel Reese

Quando o Chicago Sky convocou Cardoso e Reese, houve curiosidade sobre quem ficaria com o número 10. Na terça-feira, o time postou imagens de suas novas camisas de estreia, confirmando que Cardoso manteria o número 10. Reese, a sétima escolha geral, abordou positivamente a mudança de camisa.

“Nova era, novos começos”, disse ela. “Vá, policial agora!”

Espera-se que a mercadoria de Reese seja um sucesso. Dada a sua popularidade, sua camisa número 5 está prestes a se tornar um best-seller.

Os fãs podem esperar ver os dois jogadores em ação quando o Chicago Sky e o Indiana Fever se enfrentarem no dia 1º de junho. O jogo deve atrair muitos fãs, com um mar de camisetas de Reese e Clark provavelmente sendo vistas nas arquibancadas.

Reese fez sua estreia na WNBA na noite de quarta-feira, começando pelo Chicago Sky na abertura da temporada contra o Asas de Dallas. Apesar da derrota do Chicago por 87-79, Reese teve um desempenho sólido, marcando 12 pontos em 5 dos 13 arremessos em 26 minutos, além de sete rebotes e uma assistência.