Por que as expectativas estão aumentando no futebol da Virginia Tech

Em uma era de futebol universitário com rotatividade de elenco em alta, Virginia Tech trabalhou para construir uma cultura que enfatiza a continuidade. Essa continuidade fez florescer as expectativas em Blacksburg.

Um grande motivo para essas expectativas foi o forte final da temporada de 2023, que resultou na primeira vitória da escola no bowl desde 2016 e em sua primeira temporada com recorde de vitórias desde 2019. Mas um motivo maior é o retorno da produção desse grupo.

Com base nos números mais recentes compilados por Bill Connelly da ESPN, os Hokies retornam 84% de sua produção da última temporada, o quarto maior na FBS, com 91% de sua produção ofensiva de volta e 77% de sua defesa retornando.

O técnico Brent Pry disse à ESPN que o nível de consistência tem sido, e continuará a ser, um ponto de ênfase para Virginia Tech.

“Sabemos muito mais sobre os jogadores do nosso time agora do que sabíamos no ano passado nesta época”, disse Pry. “Durante anos, mesmo como coordenador defensivo, você analisa seu gráfico de profundidade e quer saber o que vai conseguir de um cara quando o colocar lá fora. que provaram e têm experiência, têm consistência, ética de trabalho, atitude. Você meio que sabe o que vai conseguir.

A continuidade do elenco facilita o trabalho de montar um time vencedor para Pry, que entra em sua terceira temporada em Blacksburg, e sua comissão técnica.

Defensivamente, o melhor pass-rusher Antwaun Powell-Ryland (14,5 tackles para derrota, 9,5 sacks) retorna, junto com os cantos Dorian Strong e Mansoor Delane. Virginia Tech também contratou o veterano defensivo Duke Aeneas Peebles, que fará dupla com Josh Fuga no interior.

No ataque, o running back Bhayshul Tuten e os principais recebedores Da’Quan Felton, Stephen Gosnell, Jaylin Lane e Ali Jennings estão de volta, junto com toda a linha ofensiva.

É claro que um time com grandes expectativas precisa de um quarterback estrela, e os Hokies têm um em Kyron Drones.

Drones assumiu o cargo de zagueiro dos Hokies na temporada passada, depois que Grant Wells sofreu uma lesão na perna e elevou o ataque da Virginia Tech. Drones ficou em 19º no QBR total a partir da semana 5 e terminou a temporada com 2.085 jardas em passes, 17 touchdowns e apenas três interceptações, além de 818 jardas corridas e cinco touchdowns.

Brent Pry disse que reter um grande número de jogadores e sua comissão técnica é uma grande ajuda para atingir seus objetivos na Virginia Tech. Geoff Burke/USA TODAY Esportes

“Ele fica cada vez melhor”, disse Pry. “Ele é um cara que realmente aprende com as repetições. Quero dizer, ele não tinha começado um jogo de futebol americano universitário quando chegou aqui.”

Connelly listou Drones como o segundo quarterback mais interessante do país para a próxima temporada, atrás apenas de Drew Allar, da Penn State. Um reconhecimento como esse, aliado ao trabalho ao lado de Shedeur Sanders e Cam Ward, chama a atenção das pessoas.

Drones, Sanders e Ward trabalharam juntos em Miami durante as férias de primavera em março, mas Drones disse que isso não é novidade, já que ele trabalha com Ward, seu primo e Sanders desde o ensino médio. Drones começaram a treinar com Darrell Colbert da Select QB Athletics, com sede em Houston, e assim que Sanders e Ward começaram a treinar com Colbert, treinar juntos se tornou uma coisa.

Um dos focos dos Drones nesta offseason é tentar ser uma extensão do coordenador ofensivo Tyler Bowen.

“Isso pode ajudar muito, pois apenas eu posso dizer a um receptor ou atacante, a todos, seu trabalho”, disse Drones. “Eu poderia fazer isso no ano passado, mas este ano será diferente, onde os treinadores não precisarão fazer tantas ligações para que eu saiba que posso fazer essas ligações sozinho e então realmente comandar o ataque. e facilitar o ataque como quarterback.”

Pry está confiante de que seus companheiros de equipe adotarão os Drones como um líder emergente.

“Os caras têm muita fé nele”, disse Pry. “Lembro-me da jogada no estado da Flórida, estávamos levando um bom chute no traseiro. E de repente ele decolou e correu cerca de 50 jardas, fez os caras errarem, atropelou um cara e nossa linha lateral meio que foi , ‘Uau, olhe para Kyron!’ Ele simplesmente tem esse tipo de seriedade com a equipe.”

Drones disse que convocou companheiros de equipe para treinos individuais e assumiu a responsabilidade de tentar criar laços com eles também fora do campo, especialmente os transferidos que são novos no programa.

Mas ele reconhece que ser um líder também pode exigir algumas conversas difíceis. “Quando as coisas não vão bem, alguém precisa dizer alguma coisa. Esse deveria ser eu”, disse ele.

“As pessoas dizem que eu me consolidei, mas sei que ainda há pessoas vindo do meu lugar. Então, só preciso continuar competindo todos os dias e continuar trabalhando”.

Os elementos estão reunidos para que a Virginia Tech dê mais um passo em 2024, mas Pry observa que não foi um processo rápido. E para ele tudo bem, porque a gravação lenta trouxe a consistência que ele e o programa desejam.

Pry citou três coisas que ajudaram a Virginia Tech a retornar a esse lugar de grandes expectativas.

“Culturalmente, para sermos transparentes e genuínos com nossa equipe e nossos treinadores”, disse Pry. “Junto com isso, abraçar conversas difíceis que vêm com transparência e ser genuíno. Acho que ganhamos muito com isso.

“Em segundo lugar, a capacidade de recrutar nossa presença e contratar uma tonelada de jogadores do ensino médio que estamos desenvolvendo, o que é certo para a Virginia Tech e faz parte da consistência e continuidade que você espera. são ideais para tecnologia que desejam estar aqui e você pode aumentá-los em seu programa.

Ao assumir um papel de liderança maior, Kyron Drones vê a última temporada como um passo em direção a onde a Virginia Tech deseja estar. Peter Casey/USA TODAY Esportes

“Terceiro, a capacidade de acessar o portal de transferência e atender às verdadeiras necessidades com o tipo certo de caras. … Este ano ainda veremos, mas pegamos cinco [transfers] nas posições certas. Até agora, eles têm sido ótimos no vestiário, são trabalhadores, são altruístas e estão em momentos onde tivemos que nos ajudar.

“Essa é a diferença entre atalhos e tentar fazer as coisas rapidamente”, disse Pry. “Não estou criticando o processo de outra pessoa, mas para nós, só vai levar tempo para chegar onde queremos, onde você pode sustentá-lo. O processo é o processo, e os calouros chegam, e eles veem e eles crescem nisso, inclusive os treinadores. Ser capaz de reter tantos jogadores e nossa equipe técnica realmente ajuda a continuar avançando.

Apesar dessa iteração do futebol americano da Virginia Tech passar pela entressafra com maior expectativa, Pry tentou manter seu time em um estado de espírito equilibrado.

“Fizemos muito barulho quando tínhamos 1-3 anos, certo? Todo mundo reclamando, você sabe. E conversamos sobre ignorar qualquer barulho e o que importava”, disse ele. “E eles fizeram um ótimo trabalho com isso. E o que podemos aprender com isso, porque agora há muito barulho – top 25, top 10 quarterback – ainda é barulho, pessoal. Não significou nada quando foi [negative]isso realmente não significa nada agora.

“Adoro os tapinhas nas costas. Mas se não permanecermos humildes e com fome, e vencermos cada fase, podemos vencer quatro jogos. Então, lembrá-los de como melhoramos e como foi, e apenas confiar no processo .”

Parte desse processo é focar na tarefa em questão e não se precipitar se preocupando com o verão ou o campo de treinamento, muito menos com o início da temporada.

“Eu nem sei contra quem jogaremos na semana 3 ou 4”, disse Pry. “Essa é a mensagem, e eles estão convencidos disso.”

Deixando de lado o ruído externo, dentro do programa acredita-se que este pode ser o ano em que o futebol da Virginia Tech retornará aos holofotes nacionais.

“Todo mundo está trabalhando muito para tentar trazer a Virginia Tech de volta onde costumava estar”, disse Drones. “Já sabemos onde costumava estar e já sabemos que a Virginia Tech teve anos de baixa. O ano passado foi apenas um passo em direção a onde queremos estar.

“Este ano, vamos trabalhar ao máximo para tentar chegar onde queremos: vencer o ACC e chegar aos playoffs.”